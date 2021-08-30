https://ria.ru/20210830/tver-1747904448.html

При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека

При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.08.2021

При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека

Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном жилом доме в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:52

2021-08-30T21:52

2021-08-30T22:01

происшествия

тверь

тверская область

жилье

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном жилом доме в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что инцидент произошел в 19.45 в городе Красный холм под Тверью по адресу: Заводской переулок, дом 5."Взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного 12-квартирного негазифицированного кирпичного жилого дома (1970 года постройки) без возгорания. Пострадали два человека (из них один направлен в лечебное учреждение, один осматривается на месте)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что произошло обрушение части внешней стены с первого по второй этажи, повреждено остекление шести окон, были эвакуированы десять человек.

https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

тверь

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происшествия, тверь, тверская область, жилье, россия