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При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека
При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.08.2021
При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека
Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном жилом доме в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:52
2021-08-30T21:52
2021-08-30T22:01
происшествия
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тверская область
жилье
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном жилом доме в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что инцидент произошел в 19.45 в городе Красный холм под Тверью по адресу: Заводской переулок, дом 5."Взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного 12-квартирного негазифицированного кирпичного жилого дома (1970 года постройки) без возгорания. Пострадали два человека (из них один направлен в лечебное учреждение, один осматривается на месте)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что произошло обрушение части внешней стены с первого по второй этажи, повреждено остекление шести окон, были эвакуированы десять человек.
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происшествия, тверь, тверская область, жилье, россия
21:52 30.08.2021 (обновлено: 22:01 30.08.2021)
При взрыве газа в Тверской области пострадали два человека
В Тверской области пострадали два человека из-за взрыва газа в жилом доме на первом этаже