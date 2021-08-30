https://ria.ru/20210830/tsentr-1747894240.html
Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове
Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове - РИА Новости, 30.08.2021
Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове
Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:08
2021-08-30T20:08
2021-08-30T20:09
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
александр никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022862_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_1808518b4c146d65a277bebc3325e5a7.jpg
ТАМБОВ, 30 авг - РИА Новости. Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Реконструкция здания под Тамбовский центр соцподдержки проведена в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Общая стоимость работ составила более 150 миллионов рублей. В учреждении работают 230 человек.Для того, чтобы учесть все нюансы при создании доступной среды, заказчик в ходе ремонта здания привлек граждан с ограниченными возможностями здоровья для консультаций."В Центре созданы сверхсовременные условия для посетителей и сотрудников. Подготовлены компетентные специалисты. Появилась возможность индивидуальной работы с каждой семьей благодаря введению института социальных координаторов. Это тот современный уровень, которому должны соответствовать учреждения социальной защиты. Ставлю новую задачу: подобные центры должны появиться в других городских округах", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20210723/tambov-1742629103.html
тамбов
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022815_0:87:1326:1082_1920x0_80_0_0_085885ba323ab670da0c036e540f26bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, тамбовская область, александр никитин
ТАМБОВ, 30 авг - РИА Новости.
Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове
, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Реконструкция здания под Тамбовский центр соцподдержки проведена в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Общая стоимость работ составила более 150 миллионов рублей. В учреждении работают 230 человек.
"Тамбовский центр социальной поддержки граждан переехал в современное здание. В нем теперь действует электронная система управления очередью, есть информационные стенды, работает психолог. Для удобства посетителей с малышами обустроен "детский уголок". Новый формат работы учреждения позволит повысить качество, доступность и комфортность получения мер соцподдержки по принципу "одного окна". На первом этаже Центра находятся 41 "окно приема", 3 из них – "закрытого типа". На втором этаже расположился выплатной центр, где обрабатывают принятые заявления, формируют выплатную документацию. Особая площадка Центра социальной поддержки граждан - отдел, где обрабатываются обращения, принятые от жителей области на всех платформах коммуникации, в том числе, через платформу обратной связи и социальные сети. Его задача - оперативно реагировать на запросы населения в режиме онлайн", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.
Для того, чтобы учесть все нюансы при создании доступной среды, заказчик в ходе ремонта здания привлек граждан с ограниченными возможностями здоровья для консультаций.
"В Центре созданы сверхсовременные условия для посетителей и сотрудников. Подготовлены компетентные специалисты. Появилась возможность индивидуальной работы с каждой семьей благодаря введению института социальных координаторов. Это тот современный уровень, которому должны соответствовать учреждения социальной защиты. Ставлю новую задачу: подобные центры должны появиться в других городских округах", - отметил Никитин.