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Тамбовская область
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Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове
Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове - РИА Новости, 30.08.2021
Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове
Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:08
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тамбовская область
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ТАМБОВ, 30 авг - РИА Новости. Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Реконструкция здания под Тамбовский центр соцподдержки проведена в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Общая стоимость работ составила более 150 миллионов рублей. В учреждении работают 230 человек.Для того, чтобы учесть все нюансы при создании доступной среды, заказчик в ходе ремонта здания привлек граждан с ограниченными возможностями здоровья для консультаций."В Центре созданы сверхсовременные условия для посетителей и сотрудников. Подготовлены компетентные специалисты. Появилась возможность индивидуальной работы с каждой семьей благодаря введению института социальных координаторов. Это тот современный уровень, которому должны соответствовать учреждения социальной защиты. Ставлю новую задачу: подобные центры должны появиться в других городских округах", - отметил Никитин.
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тамбов, тамбовская область, александр никитин
20:08 30.08.2021 (обновлено: 20:09 30.08.2021)
 

Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 30 авг - РИА Новости. Новый центр социальной поддержки граждан открылся в понедельник в Тамбове, в церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Реконструкция здания под Тамбовский центр соцподдержки проведена в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Общая стоимость работ составила более 150 миллионов рублей. В учреждении работают 230 человек.
"Тамбовский центр социальной поддержки граждан переехал в современное здание. В нем теперь действует электронная система управления очередью, есть информационные стенды, работает психолог. Для удобства посетителей с малышами обустроен "детский уголок". Новый формат работы учреждения позволит повысить качество, доступность и комфортность получения мер соцподдержки по принципу "одного окна". На первом этаже Центра находятся 41 "окно приема", 3 из них – "закрытого типа". На втором этаже расположился выплатной центр, где обрабатывают принятые заявления, формируют выплатную документацию. Особая площадка Центра социальной поддержки граждан - отдел, где обрабатываются обращения, принятые от жителей области на всех платформах коммуникации, в том числе, через платформу обратной связи и социальные сети. Его задача - оперативно реагировать на запросы населения в режиме онлайн", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.
Для того, чтобы учесть все нюансы при создании доступной среды, заказчик в ходе ремонта здания привлек граждан с ограниченными возможностями здоровья для консультаций.
"В Центре созданы сверхсовременные условия для посетителей и сотрудников. Подготовлены компетентные специалисты. Появилась возможность индивидуальной работы с каждой семьей благодаря введению института социальных координаторов. Это тот современный уровень, которому должны соответствовать учреждения социальной защиты. Ставлю новую задачу: подобные центры должны появиться в других городских округах", - отметил Никитин.
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