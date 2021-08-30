Центр социальной поддержки граждан открылся в Тамбове

"Тамбовский центр социальной поддержки граждан переехал в современное здание. В нем теперь действует электронная система управления очередью, есть информационные стенды, работает психолог. Для удобства посетителей с малышами обустроен "детский уголок". Новый формат работы учреждения позволит повысить качество, доступность и комфортность получения мер соцподдержки по принципу "одного окна". На первом этаже Центра находятся 41 "окно приема", 3 из них – "закрытого типа". На втором этаже расположился выплатной центр, где обрабатывают принятые заявления, формируют выплатную документацию. Особая площадка Центра социальной поддержки граждан - отдел, где обрабатываются обращения, принятые от жителей области на всех платформах коммуникации, в том числе, через платформу обратной связи и социальные сети. Его задача - оперативно реагировать на запросы населения в режиме онлайн", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.