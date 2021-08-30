https://ria.ru/20210830/tsb-1747904909.html

ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян

ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян - РИА Новости, 30.08.2021

ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян

Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:58

2021-08-30T21:58

2021-08-30T22:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.Рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, это связано с возросшей потребительской активностью населения, указал регулятор. Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ."Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746014819.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия