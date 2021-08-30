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ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян
ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян - РИА Новости, 30.08.2021
ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян
Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:58
2021-08-30T22:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.Рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, это связано с возросшей потребительской активностью населения, указал регулятор. Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ."Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
21:58 30.08.2021 (обновлено: 22:00 30.08.2021)
 
ЦБ спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян

Банк России спрогнозировал рост "плохих" долгов у россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.
Рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, это связано с возросшей потребительской активностью населения, указал регулятор. Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ.
"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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