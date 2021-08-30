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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/tramp-1747907673.html
Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование
Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование - РИА Новости, 30.08.2021
Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование
Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у боевиков движения "Талибан"* вернуть американское оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:51
2021-08-30T22:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
дональд трамп
кабул
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у боевиков движения "Талибан"* вернуть американское оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, послать за ним войска или уничтожить.Американцы признают, что в руки талибов попало много оружия и оборудования, которым они на протяжении двух десятков лет снабжали афганские правительственные силы."Нужно потребовать вернуть все оборудование Штатам, включая каждый пенни от стоимости в 85 миллиардов долларов. Если его не вернут, мы либо должны прийти с... военной силой и забрать его, либо, по крайней мере, разбомбить его к чертям", - говорится в заявлении экс-президента.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, дональд трамп, кабул
22:51 30.08.2021
 
Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование

Экс-президент Трамп предложил потребовать у талибов вернуть оборудование

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у боевиков движения "Талибан"* вернуть американское оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, послать за ним войска или уничтожить.
Американцы признают, что в руки талибов попало много оружия и оборудования, которым они на протяжении двух десятков лет снабжали афганские правительственные силы.
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"Нужно потребовать вернуть все оборудование Штатам, включая каждый пенни от стоимости в 85 миллиардов долларов. Если его не вернут, мы либо должны прийти с... военной силой и забрать его, либо, по крайней мере, разбомбить его к чертям", - говорится в заявлении экс-президента.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанДональд ТрампКабул
 
 
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