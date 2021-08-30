https://ria.ru/20210830/tramp-1747907673.html

Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование

Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование - РИА Новости, 30.08.2021

Трамп предложил потребовать от талибов вернуть оборудование

Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у боевиков движения "Талибан"* вернуть американское оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:51

2021-08-30T22:51

2021-08-30T22:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

дональд трамп

кабул

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у боевиков движения "Талибан"* вернуть американское оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, послать за ним войска или уничтожить.Американцы признают, что в руки талибов попало много оружия и оборудования, которым они на протяжении двух десятков лет снабжали афганские правительственные силы."Нужно потребовать вернуть все оборудование Штатам, включая каждый пенни от стоимости в 85 миллиардов долларов. Если его не вернут, мы либо должны прийти с... военной силой и забрать его, либо, по крайней мере, разбомбить его к чертям", - говорится в заявлении экс-президента.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747689077.html

афганистан

кабул

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в мире, афганистан, дональд трамп, кабул