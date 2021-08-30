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В Москве вынесли приговор иностранцу за вербовку в террористы
В Москве вынесли приговор иностранцу за вербовку в террористы - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве вынесли приговор иностранцу за вербовку в террористы
Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения участника террористической организации, вербовавшего сторонников в российской столице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:19
2021-08-30T18:19
происшествия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения участника террористической организации, вербовавшего сторонников в российской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры города."Второй Западный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осужден за совершение преступлений… "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - говорится в сообщении.Уточняется, что подсудимый вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, "будучи сторонниками радикальных идей ислама и деятельности международной террористической организации" (наименование не указывается), в октябре 2018 года познакомились с мужчиной, которого убеждали "в правильности и соответствии канонам религии деятельности международной террористической организации", а также в необходимости его личного участия в деятельности организации в иностранных государствах.Кроме того, по версии следствия, 28 ноября 2018 года подсудимый вместе с сообщниками участвовал в сборе террористической организации."С учетом позиции государственного обвинителя – прокурора Москвы Дениса Попова суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы, с отбыванием 3 лет 6 месяцев в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, россия
18:19 30.08.2021
 
В Москве вынесли приговор иностранцу за вербовку в террористы

Суд в Москве отправил в колонию на 14 лет иностранца за вербовку в террористы

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения участника террористической организации, вербовавшего сторонников в российской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Второй Западный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осужден за совершение преступлений… "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что подсудимый вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, "будучи сторонниками радикальных идей ислама и деятельности международной террористической организации" (наименование не указывается), в октябре 2018 года познакомились с мужчиной, которого убеждали "в правильности и соответствии канонам религии деятельности международной террористической организации", а также в необходимости его личного участия в деятельности организации в иностранных государствах.
Кроме того, по версии следствия, 28 ноября 2018 года подсудимый вместе с сообщниками участвовал в сборе террористической организации.
"С учетом позиции государственного обвинителя – прокурора Москвы Дениса Попова суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы, с отбыванием 3 лет 6 месяцев в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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