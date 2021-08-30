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Власти Таиланда объявили, когда возобновят авиасообщение между провинциями

Власти Таиланда объявили, когда возобновят авиасообщение между провинциями - РИА Новости, 30.08.2021

Власти Таиланда объявили, когда возобновят авиасообщение между провинциями

Внутреннее пассажирское авиасообщение, временно ограниченное в Таиланде в последние полтора месяца, возобновляется с 1 сентября, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:03

2021-08-30T14:03

2021-08-30T14:03

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БАНГКОК, 30 авг — РИА Новости. Внутреннее пассажирское авиасообщение, временно ограниченное в Таиланде в последние полтора месяца, возобновляется с 1 сентября, заявил пресс-секретарь правительственного центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин.Перемещения разрешены всеми видами транспорта, включая авиационный. "Но путешествовать все-таки следует только в случаях необходимости", — отметил он."Для всех видов транспорта, включая авиацию, будет действовать принцип 75-процентной загрузки. Прием пищи и напитков на борту самолетов пока запрещен", — сообщил чиновник.Отмена ограничений связана с уменьшением ежедневных случаев заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю (с 22 тысяч до 15,5 тысяч заражений в сутки) и успешной реализацией программы вакцинации.Главное управление гражданской авиации Таиланда уже разместило на своем сайте приказ о возобновлении внутренних рейсов. Пассажиры обязаны предъявить справку: о полной вакцинации от COVID-19 или же с отрицательным результатом теста – ПЦР или быстрого антигенного. Также на борт можно попасть с документом, подтверждающим выздоровление в последние 90 дней, сертификатом о завершении двухнедельного карантина или подтверждающим, что турист провел две недели по программе "Песочница Пхукета".

https://ria.ru/20210823/tailand-1746812282.html

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