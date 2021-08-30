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Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России
Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России - РИА Новости, 30.08.2021
Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России
Верховный суд РФ отказался запрещать продажу в России iPhone - соответствующее определение судебной коллегии по гражданским делам опубликовано в банке судебных... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:55
2021-08-30T16:55
общество
технологии
apple
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался запрещать продажу в России iPhone - соответствующее определение судебной коллегии по гражданским делам опубликовано в банке судебных решений.Спор начался с обращения в суд российского изобретателя Арташеса Икономова, который запатентовал "мобильный телефон с экстренной связью", позволяющий в случае экстренного случая отправить сообщение или связаться со службой спасения через специальный модуль.Изобретатель утверждал, что iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS" нарушают его исключительные права. Он обратился в суд к дочерней компании Apple "Эппл Рус" с требованием запретить продажу указанных смартфонов в России.Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, и с их выводами согласился и ВС РФ.Суд сослался, в частности, на заключение технической экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана, согласно выводам которого функционал запатентованного мобильного телефона в представленных на исследование мобильных телефонах iPhone 6S с функцией "Экстренный вызов-SOS" не реализован.Специалисты пришли к выводу о том, что в смартфоне из Купертино "не используется каждый признак полезной модели, содержащийся в патенте" - там нет функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.Помимо этого, в документе из Федеральной службы по интеллектуальной собственности указано, что запатентована не программа, а именно устройство, "в то время как функционал смартфона iPhone 6S во многом реализуется именно программными, а не аппаратными средствами, а именно с помощью операционной системы iOS."Оценив имеющиеся в деле доказательства ... суд пришел к выводу о недоказанности того факта, что каждый признак, изложенной в независимом пункте формулы по патенту, использован ответчиком в мобильных устройствах (смартфонах) iPhone с функцией "Экстренный вызов-SOS"", - сказано в определении.Следует отметить, что после подачи иска "Эппл Рус" потребовала аннулировать патент Икономова, но Суд по интеллектуальным правам встал на сторону изобретателя.
https://ria.ru/20210830/apple-1747833849.html
https://ria.ru/20200518/1571638938.html
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общество, технологии, apple, верховный суд рф, россия
16:55 30.08.2021
 
Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России

Верховный суд отклонил претензии изобретателя Икономова к Apple

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался запрещать продажу в России iPhone - соответствующее определение судебной коллегии по гражданским делам опубликовано в банке судебных решений.
Спор начался с обращения в суд российского изобретателя Арташеса Икономова, который запатентовал "мобильный телефон с экстренной связью", позволяющий в случае экстренного случая отправить сообщение или связаться со службой спасения через специальный модуль.
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Изобретатель утверждал, что iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS" нарушают его исключительные права. Он обратился в суд к дочерней компании Apple "Эппл Рус" с требованием запретить продажу указанных смартфонов в России.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, и с их выводами согласился и ВС РФ.
Суд сослался, в частности, на заключение технической экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана, согласно выводам которого функционал запатентованного мобильного телефона в представленных на исследование мобильных телефонах iPhone 6S с функцией "Экстренный вызов-SOS" не реализован.
Специалисты пришли к выводу о том, что в смартфоне из Купертино "не используется каждый признак полезной модели, содержащийся в патенте" - там нет функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.
Помимо этого, в документе из Федеральной службы по интеллектуальной собственности указано, что запатентована не программа, а именно устройство, "в то время как функционал смартфона iPhone 6S во многом реализуется именно программными, а не аппаратными средствами, а именно с помощью операционной системы iOS.
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"Оценив имеющиеся в деле доказательства ... суд пришел к выводу о недоказанности того факта, что каждый признак, изложенной в независимом пункте формулы по патенту, использован ответчиком в мобильных устройствах (смартфонах) iPhone с функцией "Экстренный вызов-SOS"", - сказано в определении.
Следует отметить, что после подачи иска "Эппл Рус" потребовала аннулировать патент Икономова, но Суд по интеллектуальным правам встал на сторону изобретателя.
 
ОбществоТехнологииAppleВерховный суд РФРоссия
 
 
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