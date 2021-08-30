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Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом
Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом - РИА Новости, 30.08.2021
Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом
Житель Нижнего Новгорода, наехавший на электросамокате на 13-летнюю девочку, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:32
2021-08-30T16:32
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, наехавший на электросамокате на 13-летнюю девочку, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.Из материалов уголовного дела следует, что в конце июля подозреваемый, управляя электросамокатом, двигался по бульвару 60-летия Октября Нижнего Новгорода, где совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода и скрылся с места происшествия. Согласно результатам проведённой экспертизы, в результате столкновения с самокатом здоровью ребенка, получившей, в том числе, открытый перелом правой голени, был причинён тяжкий вред."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе дознания личность гражданина, управлявшего самокатом, была установлена. Им оказался 20-летний житель Нижнего Новгорода. Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.В соответствии с законодательством, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.
https://ria.ru/20210824/elektrosamokaty-1747044679.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
16:32 30.08.2021
 
Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом

В Нижнем Новгороде будут судить местного жителя, сбившего девочку на электросамокате

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, наехавший на электросамокате на 13-летнюю девочку, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Из материалов уголовного дела следует, что в конце июля подозреваемый, управляя электросамокатом, двигался по бульвару 60-летия Октября Нижнего Новгорода, где совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода и скрылся с места происшествия. Согласно результатам проведённой экспертизы, в результате столкновения с самокатом здоровью ребенка, получившей, в том числе, открытый перелом правой голени, был причинён тяжкий вред.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе дознания личность гражданина, управлявшего самокатом, была установлена. Им оказался 20-летний житель Нижнего Новгорода. Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.
В соответствии с законодательством, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.
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