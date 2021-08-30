https://ria.ru/20210830/sud-1747857621.html

Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом

Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом - РИА Новости, 30.08.2021

Нижегородец, сбивший девочку на электросамокате, предстанет перед судом

Житель Нижнего Новгорода, наехавший на электросамокате на 13-летнюю девочку, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:32

2021-08-30T16:32

2021-08-30T16:32

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, наехавший на электросамокате на 13-летнюю девочку, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.Из материалов уголовного дела следует, что в конце июля подозреваемый, управляя электросамокатом, двигался по бульвару 60-летия Октября Нижнего Новгорода, где совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода и скрылся с места происшествия. Согласно результатам проведённой экспертизы, в результате столкновения с самокатом здоровью ребенка, получившей, в том числе, открытый перелом правой голени, был причинён тяжкий вред."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе дознания личность гражданина, управлявшего самокатом, была установлена. Им оказался 20-летний житель Нижнего Новгорода. Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.В соответствии с законодательством, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

https://ria.ru/20210824/elektrosamokaty-1747044679.html

https://ria.ru/20210824/sochi-1746973642.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия