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В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России
В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России - РИА Новости, 30.08.2021
В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским политикам распечатать и повесить в своих кабинетах русскую пословицу "Не рой яму... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:34
2021-08-30T11:34
украина
оон
владимир путин
госдума рф
михаил шеремет
александр чалый
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским политикам распечатать и повесить в своих кабинетах русскую пословицу "Не рой яму другому – сам в нее попадешь" и не надеяться на развал России.Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый сценарий, отметил он, мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад, по его словам, оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий состоит в создании успешного украинского государства для того, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине, добавил Чалый."Есть хорошие русские пословицы "Не рой яму другому – сам в нее попадешь", "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке". Украинским политикам эти пословицы нужно распечатать и повесить в своих кабинетах. А что касается их сценариев, то ждать развала России им придется до бесконечности. Пускай себя не тешат глупыми надеждами. У нас все будет хорошо и замечательно. В этом пускай не сомневаются. Россия – это великая страна, пик развития которой еще впереди, чего не скажешь об Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, ни о каком развитии Украины без России не может быть речи."Если мы обратимся к истории, то периоды расцвета Украины были лишь тогда, когда она была вместе с Россией. И это факт. Поэтому пусть киевские власти переживают за свое будущее, учитывая накаляющуюся обстановку в стране", - сказал депутат.
https://ria.ru/20210830/zhaloba-1747786568.html
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украина, оон, владимир путин, госдума рф, михаил шеремет, александр чалый, россия
11:34 30.08.2021
 
В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России

Депутат Госдумы Шеремет ответил пословицами на сценарий Киева по развалу России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским политикам распечатать и повесить в своих кабинетах русскую пословицу "Не рой яму другому – сам в нее попадешь" и не надеяться на развал России.
Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый сценарий, отметил он, мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад, по его словам, оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий состоит в создании успешного украинского государства для того, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине, добавил Чалый.
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"Есть хорошие русские пословицы "Не рой яму другому – сам в нее попадешь", "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке". Украинским политикам эти пословицы нужно распечатать и повесить в своих кабинетах. А что касается их сценариев, то ждать развала России им придется до бесконечности. Пускай себя не тешат глупыми надеждами. У нас все будет хорошо и замечательно. В этом пускай не сомневаются. Россия – это великая страна, пик развития которой еще впереди, чего не скажешь об Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, ни о каком развитии Украины без России не может быть речи.
"Если мы обратимся к истории, то периоды расцвета Украины были лишь тогда, когда она была вместе с Россией. И это факт. Поэтому пусть киевские власти переживают за свое будущее, учитывая накаляющуюся обстановку в стране", - сказал депутат.
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"Остается в Украине". Медведчук рассказал о поставках газа из России
 
УкраинаООНВладимир ПутинГосдума РФМихаил ШереметАлександр ЧалыйРоссия
 
 
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