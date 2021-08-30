https://ria.ru/20210830/stsenariy-1747805379.html

В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России

В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России - РИА Новости, 30.08.2021

В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским политикам распечатать и повесить в своих кабинетах русскую пословицу "Не рой яму... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:34

2021-08-30T11:34

2021-08-30T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским политикам распечатать и повесить в своих кабинетах русскую пословицу "Не рой яму другому – сам в нее попадешь" и не надеяться на развал России.Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый сценарий, отметил он, мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад, по его словам, оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий состоит в создании успешного украинского государства для того, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине, добавил Чалый."Есть хорошие русские пословицы "Не рой яму другому – сам в нее попадешь", "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке". Украинским политикам эти пословицы нужно распечатать и повесить в своих кабинетах. А что касается их сценариев, то ждать развала России им придется до бесконечности. Пускай себя не тешат глупыми надеждами. У нас все будет хорошо и замечательно. В этом пускай не сомневаются. Россия – это великая страна, пик развития которой еще впереди, чего не скажешь об Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, ни о каком развитии Украины без России не может быть речи."Если мы обратимся к истории, то периоды расцвета Украины были лишь тогда, когда она была вместе с Россией. И это факт. Поэтому пусть киевские власти переживают за свое будущее, учитывая накаляющуюся обстановку в стране", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210830/zhaloba-1747786568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/medvedchuk-1747259962.html

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украина, оон, владимир путин, госдума рф, михаил шеремет, александр чалый, россия