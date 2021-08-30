https://ria.ru/20210830/strelba-1747842501.html

Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT

Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT - РИА Новости, 30.08.2021

Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT

Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:10

2021-08-30T15:10

2021-08-30T20:07

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев."Американцы думали, что в толпе еще смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу", — рассказал один из пострадавших.По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев. Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.Сегодня утром боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

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кабул (город)

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, россия