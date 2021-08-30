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Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT
Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT - РИА Новости, 30.08.2021
Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT
Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:10
2021-08-30T20:07
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев."Американцы думали, что в толпе еще смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу", — рассказал один из пострадавших.По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев. Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.Сегодня утром боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, россия
15:10 30.08.2021 (обновлено: 20:07 30.08.2021)
 
Американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе, заявил очевидец RT

Очевидец: американцы после теракта в Кабуле стреляли в толпу гражданских

© AP Photo / Wali Sabawoon Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев.
"Американцы думали, что в толпе еще смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу", — рассказал один из пострадавших.
По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.
"Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и от того, что со всех сторон американцы стреляли по народу", — заявила очевидица Шах Джан.
Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.
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Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.
Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.
Сегодня утром боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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