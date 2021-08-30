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В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе - РИА Новости, 30.08.2021
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
Госпитализация не потребовалась ни одному из пятерых пострадавших от стрельбы дробью пьяного мужчины в Новосибирске, все лечатся амбулаторно, сообщила РИА... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:08
2021-08-30T07:08
происшествия
новосибирск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Госпитализация не потребовалась ни одному из пятерых пострадавших от стрельбы дробью пьяного мужчины в Новосибирске, все лечатся амбулаторно, сообщила РИА Новости в понедельник представитель областного минздрава.Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.По данным прокуратуры, мужчина стрелял дробью из охотничьего оружия. Надзорное ведомство проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи ему медсправки.По данным главка МВД, стрелявший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, добровольно открыл дверь и сдался полицейским.
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происшествия, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
07:08 30.08.2021
 
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

В Новосибирске жертвам стрельбы пьяного мужчины не потребовалась госпитализация

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция скорой помощи
Подстанция скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Госпитализация не потребовалась ни одному из пятерых пострадавших от стрельбы дробью пьяного мужчины в Новосибирске, все лечатся амбулаторно, сообщила РИА Новости в понедельник представитель областного минздрава.
Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно", - сообщила собеседница агентства.
По данным прокуратуры, мужчина стрелял дробью из охотничьего оружия. Надзорное ведомство проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи ему медсправки.
По данным главка МВД, стрелявший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, добровольно открыл дверь и сдался полицейским.
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ПроисшествияНовосибирскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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