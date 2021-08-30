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Житель Ставрополя напал на работников автосервиса с лопатой
Житель Ставрополя напал на работников автосервиса с лопатой - РИА Новости, 30.08.2021
Житель Ставрополя напал на работников автосервиса с лопатой
Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении жителя Ставрополя, который разозлился на сотрудников автосервиса из-за того, что они припарковались у его... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:06
2021-08-30T11:45
происшествия
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ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении жителя Ставрополя, который разозлился на сотрудников автосервиса из-за того, что они припарковались у его гаража, и напал на них с лопатой, сообщает ГУМВД по Ставропольскому краю."В дежурную часть городского отдела полиции краевой столицы поступило сообщение от работников одного из местных автосервисов. Граждане пояснили, что днем в гараж ворвался разъяренный мужчина и ударил несколько раз одного из сотрудников лопатой", - говорится в сообщении.Оказалось, что гражданина возмутил припаркованный на въезде в его гараж автомобиль работников автосервиса и таким образом мужчина решил их проучить, отметили в полиции. "Его пытались остановить другие сотрудники, на что злоумышленник стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия гражданина зафиксировала камера видеонаблюдения", - добавили в МВД.Отмечается, что 29-летнего ставропольца доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния, добавлено в сообщении."В настоящее время по данному факту отделом дознания… возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается", - отметили в ГУМВД.
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Момент нападения жителя Ставрополя на работников автосервиса
Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении жителя Ставрополя, который разозлился на сотрудников автосервиса из-за того, что они припарковались у его гаража, и напал на них с лопатой.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия
11:06 30.08.2021 (обновлено: 11:45 30.08.2021)
 
Житель Ставрополя напал на работников автосервиса с лопатой

Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении жителя Ставрополя из-за нападения

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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении жителя Ставрополя, который разозлился на сотрудников автосервиса из-за того, что они припарковались у его гаража, и напал на них с лопатой, сообщает ГУМВД по Ставропольскому краю.
"В дежурную часть городского отдела полиции краевой столицы поступило сообщение от работников одного из местных автосервисов. Граждане пояснили, что днем в гараж ворвался разъяренный мужчина и ударил несколько раз одного из сотрудников лопатой", - говорится в сообщении.
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Оказалось, что гражданина возмутил припаркованный на въезде в его гараж автомобиль работников автосервиса и таким образом мужчина решил их проучить, отметили в полиции. "Его пытались остановить другие сотрудники, на что злоумышленник стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия гражданина зафиксировала камера видеонаблюдения", - добавили в МВД.
Отмечается, что 29-летнего ставропольца доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния, добавлено в сообщении.
"В настоящее время по данному факту отделом дознания… возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается", - отметили в ГУМВД.
 
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