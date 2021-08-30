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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/status-1747822665.html
В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным
В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным - РИА Новости, 30.08.2021
В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным
Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения "Талибан"* пока преждевременен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:24
2021-08-30T13:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
дмитрий песков
россия
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения "Талибан"* пока преждевременен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.По его словам, пока идет эвакуация из страны иностранцев и афганцев, желающих покинуть родину. "Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана"*... Потом можно уже делать какие-то выводы", - повторил Песков.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747743410.html
россия
афганистан
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в мире, талибан, дмитрий песков, россия, афганистан, панджшер (провинция)
13:24 30.08.2021 (обновлено: 13:33 30.08.2021)
 
В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным

Песков: вопрос статуса "Талибана"* преждевременный, надо смотреть на их первые шаги

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения "Талибан"* пока преждевременен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.
"Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что и президент Путин и министерство иностранных дел... говорили, что мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано (в Афганистане). Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что нужно заново рассмотреть правовой статус "Талибана"* и может это поможет облегчить взаимодействие с ними.
По его словам, пока идет эвакуация из страны иностранцев и афганцев, желающих покинуть родину. "Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана"*... Потом можно уже делать какие-то выводы", - повторил Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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