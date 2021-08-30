https://ria.ru/20210830/status-1747822665.html

В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным

В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным - РИА Новости, 30.08.2021

В Кремле назвали вопрос о пересмотре статуса "Талибана"* преждевременным

Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения "Талибан"* пока преждевременен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:24

2021-08-30T13:24

2021-08-30T13:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

дмитрий песков

россия

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения "Талибан"* пока преждевременен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.По его словам, пока идет эвакуация из страны иностранцев и афганцев, желающих покинуть родину. "Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана"*... Потом можно уже делать какие-то выводы", - повторил Песков.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/afganistan-1747743410.html

россия

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, дмитрий песков, россия, афганистан, панджшер (провинция)