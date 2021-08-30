https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782865.html

Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину

Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину - РИА Новости, 30.08.2021

Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:58

2021-08-30T08:58

2021-08-30T08:58

хочу стать космонавтом

владимир путин

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

владимир устименко

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко."Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.Ранее стало известно, что состоялось заседание научно-технического совета госкорпорации, на котором был рассмотрен облик станции. Затем доклад о необходимости развертывания работ по новой станции был направлен в правительство.

https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782049.html

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2021

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владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, владимир устименко, россия