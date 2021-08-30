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Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину - РИА Новости, 30.08.2021
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:58
2021-08-30T08:58
2021-08-30T08:58
хочу стать космонавтом
владимир путин
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко."Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.Ранее стало известно, что состоялось заседание научно-технического совета госкорпорации, на котором был рассмотрен облик станции. Затем доклад о необходимости развертывания работ по новой станции был направлен в правительство.
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владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, владимир устименко, россия
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину
Рогозин представит Путину перспективы создания новой российской орбитальной станции