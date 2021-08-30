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https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782865.html
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину - РИА Новости, 30.08.2021
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:58
2021-08-30T08:58
хочу стать космонавтом
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
владимир устименко
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко."Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.Ранее стало известно, что состоялось заседание научно-технического совета госкорпорации, на котором был рассмотрен облик станции. Затем доклад о необходимости развертывания работ по новой станции был направлен в правительство.
https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782049.html
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владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, владимир устименко, россия
08:58 30.08.2021
 
Перспективы создания новой российской орбитальной станции представят Путину

Рогозин представит Путину перспективы создания новой российской орбитальной станции

© РИА Новости / Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Климентьев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.
Ранее стало известно, что состоялось заседание научно-технического совета госкорпорации, на котором был рассмотрен облик станции. Затем доклад о необходимости развертывания работ по новой станции был направлен в правительство.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
08:46Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции
 
Хочу стать космонавтомВладимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаВладимир УстименкоРоссия
 
 
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