Бирюков: в ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля загрязнения воздуха, из них пять приступили к работе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. В эксплуатацию уже введены пять из них, остальные начнут работать в ближайшее время", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что новые станции позволят обеспечить контроль качества воздуха и своевременно выявлять загрязнения, которые могут оказать негативное влияние на обстановку в столице.
"Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, современные станции контроля воздуха отличает повышенная надежность.
"Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода. Они способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", — рассказал он.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.