https://ria.ru/20210830/stantsii-1747892242.html

Бирюков: в ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха

Бирюков: в ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха - РИА Новости, 30.08.2021

Бирюков: в ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха

В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля загрязнения воздуха, из них пять приступили к работе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:53

2021-08-30T19:53

2021-08-30T19:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля загрязнения воздуха, из них пять приступили к работе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. В эксплуатацию уже введены пять из них, остальные начнут работать в ближайшее время", — сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что новые станции позволят обеспечить контроль качества воздуха и своевременно выявлять загрязнения, которые могут оказать негативное влияние на обстановку в столице.По его словам, современные станции контроля воздуха отличает повышенная надежность."Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода. Они способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", — рассказал он.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.

https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742503418.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), петр бирюков, городское хозяйство москвы