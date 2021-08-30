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Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок
Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок - РИА Новости, 30.08.2021
Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок
Участник организованной преступной группы, занимающейся кражами иномарок, после заключения досудебного соглашения со следствием получил условный срок, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:21
2021-08-30T09:21
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
toyota land cruiser
toyota camry
lexus
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КЕМЕРОВО, 30 авг - РИА Новости. Участник организованной преступной группы, занимающейся кражами иномарок, после заключения досудебного соглашения со следствием получил условный срок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Следствием установлено, что с ноября 2018 года по июль 2019 года организованная преступная группа, в которую входил фигурант, похищала иномарки. Организатором группы воров-"сканерщиков" оказался ранее неоднократно судимый 29-летний таксист из Ленинска-Кузнецкого, который привлек к этому четверых знакомых. Используя сканеры, позволяющие отключать автомобильные сигнализации, подельники похитили в общей сложности 5 иномарок – 3 Toyota Camry, Lexus и Honda Civic. Общая сумма причиненного автовладельцам ущерба составила более 8 миллионов рублей.Также обвиняемые пытались похитить Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,7 миллиона рублей, но были задержаны оперативниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Кемеровской области. Лидер и участники группы стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу. Все похищенные ими иномарки сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам."Один из участников группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. После сбора доказательственной базы оно было направлено в суд, который приговорил участника группы к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшим около 1 700 000 рублей за похищенные авто", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210701/opg-1739503501.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, toyota land cruiser, toyota camry, lexus
09:21 30.08.2021
 
Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок

ГУМВД: участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 30 авг - РИА Новости. Участник организованной преступной группы, занимающейся кражами иномарок, после заключения досудебного соглашения со следствием получил условный срок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Следствием установлено, что с ноября 2018 года по июль 2019 года организованная преступная группа, в которую входил фигурант, похищала иномарки. Организатором группы воров-"сканерщиков" оказался ранее неоднократно судимый 29-летний таксист из Ленинска-Кузнецкого, который привлек к этому четверых знакомых. Используя сканеры, позволяющие отключать автомобильные сигнализации, подельники похитили в общей сложности 5 иномарок – 3 Toyota Camry, Lexus и Honda Civic. Общая сумма причиненного автовладельцам ущерба составила более 8 миллионов рублей.
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Также обвиняемые пытались похитить Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,7 миллиона рублей, но были задержаны оперативниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Кемеровской области. Лидер и участники группы стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу. Все похищенные ими иномарки сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.
"Один из участников группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. После сбора доказательственной базы оно было направлено в суд, который приговорил участника группы к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшим около 1 700 000 рублей за похищенные авто", – сообщает ведомство.
 
ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийToyota Land CruiserToyota CamryLexus
 
 
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