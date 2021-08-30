https://ria.ru/20210830/srok-1747784773.html

Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок

Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок - РИА Новости, 30.08.2021

Участник ОПГ из Кузбасса получил условный срок за кражи иномарок

Участник организованной преступной группы, занимающейся кражами иномарок, после заключения досудебного соглашения со следствием получил условный срок, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:21

2021-08-30T09:21

2021-08-30T09:21

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

toyota land cruiser

toyota camry

lexus

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КЕМЕРОВО, 30 авг - РИА Новости. Участник организованной преступной группы, занимающейся кражами иномарок, после заключения досудебного соглашения со следствием получил условный срок, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Следствием установлено, что с ноября 2018 года по июль 2019 года организованная преступная группа, в которую входил фигурант, похищала иномарки. Организатором группы воров-"сканерщиков" оказался ранее неоднократно судимый 29-летний таксист из Ленинска-Кузнецкого, который привлек к этому четверых знакомых. Используя сканеры, позволяющие отключать автомобильные сигнализации, подельники похитили в общей сложности 5 иномарок – 3 Toyota Camry, Lexus и Honda Civic. Общая сумма причиненного автовладельцам ущерба составила более 8 миллионов рублей.Также обвиняемые пытались похитить Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,7 миллиона рублей, но были задержаны оперативниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Кемеровской области. Лидер и участники группы стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу. Все похищенные ими иномарки сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам."Один из участников группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. После сбора доказательственной базы оно было направлено в суд, который приговорил участника группы к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшим около 1 700 000 рублей за похищенные авто", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210701/opg-1739503501.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, toyota land cruiser, toyota camry, lexus