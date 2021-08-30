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Новый фильм о Человеке-пауке может стать одним из самых длинных в Marvel

Новый фильм о Человеке-пауке может стать одним из самых длинных в Marvel - РИА Новости, 30.08.2021

Новый фильм о Человеке-пауке может стать одним из самых длинных в Marvel

Супергеройский боевик "Человек-паук: Нет пути домой" может стать одним из самых продолжительных по хронометражу в киновселенной Marvel, сообщает ScreenRant. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:54

2021-08-30T16:54

2021-08-30T16:54

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Супергеройский боевик "Человек-паук: Нет пути домой" может стать одним из самых продолжительных по хронометражу в киновселенной Marvel, сообщает ScreenRant. По данным издания, одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире создала билеты на предстоящий супергеройский блокбастер с Томом Холландом и указала на них, что лента будет длиться 150 минут, то есть два с половиной часа. В ScreenRant подчеркивают, что в Marvel эти данные официально не подтвердили. Тем не менее, если указанная на билетах информация верна, то "Человек-паук: Нет пути домой" станет самым длинным в новой трилогии о Человеке-пауке и одним из самых продолжительных в MCU. В новом фильме все знают, что Человек-паук — это Питер Паркер. Главный герой просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.).В российский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.

https://ria.ru/20210826/rekord-1747317261.html

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великобритания, новости культуры, кино и сериалы, том холланд, что посмотреть