https://ria.ru/20210830/sovbez-1747907175.html

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по Афганистану - РИА Новости, 30.08.2021

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США по Афганистану, документ поддержали 13 государств, Россия и Китай воздержались, сообщил... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:44

2021-08-30T22:44

2021-08-30T23:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

китай

афганистан

совет безопасности оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

ООН, 30 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США по Афганистану, документ поддержали 13 государств, Россия и Китай воздержались, сообщил корреспондент РИА Новости.Как объяснил на заседании российский постпред Василий Небензя, авторы не учли ряд "принципиальных озабоченностей" Москвы — в частности, в документе не упоминается необходимость борьбы против "Исламского государства"*.По словам дипломата, Россия видит в этом "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".Так, приняв резолюцию, Совбез ООН осудил атаки в районе аэропорта Кабула 26 августа, указав, что и "Талибан"* осудил это нападение.Страны также напомнили о заявлении талибов от 27 августа, в котором движение обязалось обеспечить афганцам возможность покинуть страну в любое время и через любой пограничный переход, включая аэропорт Кабула.СБ ООН "ожидает, что "Талибан"* будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.Совет потребовал, чтобы территорию страны не использовали для угроз или нападений на другие государства, для укрытия и обучения террористов, планирования или финансирования терактов.В резолюции Совбез заявил о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организаций, внесенных в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отметил соответствующие обязательства "Талибана"* на этот счет.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/strelba-1747842501.html

https://ria.ru/20210830/bayden-1747878235.html

китай

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, китай, афганистан, совет безопасности оон, россия