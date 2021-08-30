22:44 30.08.2021 (обновлено: 23:06 30.08.2021)
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по Афганистану
ООН, 30 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США по Афганистану, документ поддержали 13 государств, Россия и Китай воздержались, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как объяснил на заседании российский постпред Василий Небензя, авторы не учли ряд "принципиальных озабоченностей" Москвы — в частности, в документе не упоминается необходимость борьбы против "Исламского государства"*.
По словам дипломата, Россия видит в этом "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".
Так, приняв резолюцию, Совбез ООН осудил атаки в районе аэропорта Кабула 26 августа, указав, что и "Талибан"* осудил это нападение.
Страны также напомнили о заявлении талибов от 27 августа, в котором движение обязалось обеспечить афганцам возможность покинуть страну в любое время и через любой пограничный переход, включая аэропорт Кабула.
СБ ООН "ожидает, что "Талибан"* будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.
Совет потребовал, чтобы территорию страны не использовали для угроз или нападений на другие государства, для укрытия и обучения террористов, планирования или финансирования терактов.
В резолюции Совбез заявил о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организаций, внесенных в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отметил соответствующие обязательства "Талибана"* на этот счет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.