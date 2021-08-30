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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/soprotivlenie-1747899351.html
Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам
Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам - РИА Новости, 30.08.2021
Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:53
2021-08-30T20:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
амрулла салех
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал поддержать фронт сопротивления движению "Талибан"* в Панджшере и раскритиковал действия бывшего президента Ашрафа Гани.После взятия войсками талибов Кабула Салех бежал в единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула и заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда."…Решение (ситуации в Афганистане) все еще есть. Пригрозить Пакистану конкретными санкциями, потребовать политического урегулирования, признать и политически поддержать Национальное сопротивление в Панджшере", - написал Салех в письме.Он раскритиковал действия бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после взятия талибами Кабула, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню"."Бывший президент Гани (мог бы) остаться и ответить на зов земли. Даже если бы талибы захватили его, его тело было бы в тюрьме, а душа свободна. Теперь его тело свободно. Его душа навсегда прикована цепями до самого конца", - заявил афганский вице-президент.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, амрулла салех
20:53 30.08.2021
 
Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана Салех потребовал признать и поддержать сопротивление талибам

© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал поддержать фронт сопротивления движению "Талибан"* в Панджшере и раскритиковал действия бывшего президента Ашрафа Гани.
После взятия войсками талибов Кабула Салех бежал в единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула и заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
"…Решение (ситуации в Афганистане) все еще есть. Пригрозить Пакистану конкретными санкциями, потребовать политического урегулирования, признать и политически поддержать Национальное сопротивление в Панджшере", - написал Салех в письме.
Он раскритиковал действия бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после взятия талибами Кабула, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню".
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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"Бывший президент Гани (мог бы) остаться и ответить на зов земли. Даже если бы талибы захватили его, его тело было бы в тюрьме, а душа свободна. Теперь его тело свободно. Его душа навсегда прикована цепями до самого конца", - заявил афганский вице-президент.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последствия ракетного обстрела в Кабуле
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
1 из 10

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

Сгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
2 из 10

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

На улице Кабула после ракетного обстрела
3 из 10

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

Пациенты в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
4 из 10

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
5 из 10

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

Пациент в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
6 из 10

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

Частично разрушенная стена дома на одной из улиц Кабула после ракетного обстрела
7 из 10

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

На улице Кабула после ракетного обстрела
8 из 10

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

На улице Кабула после ракетного обстрела
9 из 10

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
10 из 10

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
10 из 10

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
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