Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана Салех потребовал признать и поддержать сопротивление талибам
Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.
Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.
Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.
Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.
По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.
По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.
Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.
Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.
Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.
Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.
В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.
В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.
Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.
В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.
В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.
Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.
Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.
По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.
Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.
Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.
В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.
В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.