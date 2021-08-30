https://ria.ru/20210830/soprotivlenie-1747899351.html

Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам - РИА Новости, 30.08.2021

Вице-президент Афганистана потребовал признать сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:53

2021-08-30T20:53

2021-08-30T20:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

ахмад масуд

амрулла салех

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал письмо в немецкую газету Spiegel, в котором потребовал поддержать фронт сопротивления движению "Талибан"* в Панджшере и раскритиковал действия бывшего президента Ашрафа Гани.После взятия войсками талибов Кабула Салех бежал в единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула и заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда."…Решение (ситуации в Афганистане) все еще есть. Пригрозить Пакистану конкретными санкциями, потребовать политического урегулирования, признать и политически поддержать Национальное сопротивление в Панджшере", - написал Салех в письме.Он раскритиковал действия бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после взятия талибами Кабула, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню"."Бывший президент Гани (мог бы) остаться и ответить на зов земли. Даже если бы талибы захватили его, его тело было бы в тюрьме, а душа свободна. Теперь его тело свободно. Его душа навсегда прикована цепями до самого конца", - заявил афганский вице-президент.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/afganistan-1747743410.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, амрулла салех