https://ria.ru/20210830/son-1747771277.html

В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене

В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене - РИА Новости, 30.08.2021

В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook об "угрозе срыва" встречи президента США Джо Байдена с... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T02:08

2021-08-30T02:08

2021-08-30T03:22

в мире

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сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

верховная рада украины

илья кива

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook об "угрозе срыва" встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским после того, как американский лидер "уснул" на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее в Сети появились кадры с саммита Байдена и Беннета. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что президент Соединенных Штатов заснул прямо во время мероприятия.Встреча лидеров США и Украины должна состояться в Вашингтоне 1 сентября. Изначально визит Зеленского был запланирован на 31 августа, но затем его перенесли на следующий день по просьбе Белого дома, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

украина

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, нафтали беннет