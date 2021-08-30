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В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене
В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене - РИА Новости, 30.08.2021
В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook об "угрозе срыва" встречи президента США Джо Байдена с... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:08
2021-08-30T03:22
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
верховная рада украины
илья кива
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook об "угрозе срыва" встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским после того, как американский лидер "уснул" на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее в Сети появились кадры с саммита Байдена и Беннета. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что президент Соединенных Штатов заснул прямо во время мероприятия.Встреча лидеров США и Украины должна состояться в Вашингтоне 1 сентября. Изначально визит Зеленского был запланирован на 31 августа, но затем его перенесли на следующий день по просьбе Белого дома, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, нафтали беннет
02:08 30.08.2021 (обновлено: 03:22 30.08.2021)
 
В Киеве увидели угрозу для Зеленского в "уснувшем" на переговорах Байдене

Депутат Рады Илья Кива: "уснувший" на переговорах Байден может не встретиться с Зеленским

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook об "угрозе срыва" встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским после того, как американский лидер "уснул" на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Ранее в Сети появились кадры с саммита Байдена и Беннета. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что президент Соединенных Штатов заснул прямо во время мероприятия.
"Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться", — с иронией написал Кива.
Встреча лидеров США и Украины должна состояться в Вашингтоне 1 сентября. Изначально визит Зеленского был запланирован на 31 августа, но затем его перенесли на следующий день по просьбе Белого дома, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 04:27
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизньНафтали Беннет
 
 
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