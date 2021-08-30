https://ria.ru/20210830/soglasheniya-1747870273.html

Новикомбанк в рамках форума "Армия" заключил соглашения на 140 млрд рублей

Новикомбанк в рамках форума "Армия" заключил соглашения на 140 млрд рублей - РИА Новости, 30.08.2021

Новикомбанк в рамках форума "Армия" заключил соглашения на 140 млрд рублей

Соглашения на 140 миллиардов рублей заключил опорный банк Госкорпорации Ростех – Новикомбанк - в рамках состоявшегося в подмосковной Кубинке международного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:43

2021-08-30T17:43

2021-08-30T17:43

новости компаний - экономика

ростех

новикомбанк

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Соглашения на 140 миллиардов рублей заключил опорный банк Госкорпорации Ростех – Новикомбанк - в рамках состоявшегося в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба банка."На полях форума мы подписали ряд соглашений, направленных на реализацию крупнейших проектов отечественной промышленности. Мы не понаслышке знаем о задачах, которые стоят перед предприятиями высокотехнологичных отраслей, и о тех сложностях, с которыми они сталкиваются. В рамках деловой программы "Армии-2021" мы делились своим опытом с экспертным сообществом. Впервые за всю историю участия в форуме Новикомбанк представил Центр организации финансирования. Здесь наши партнеры могли получить профессиональную консультацию экспертов, подать заявку и сразу заключить договор. Подводя итоги, с гордостью отмечу, что общая сумма подписаний превысила 140 миллиардов рублей", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.Пресс-служба напоминает, что в рамках форума были подписаны соглашение об организации финансирования производства аэронавигационного оборудования, соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией, соглашение, направленное на реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов", а также крупные контракты с холдингами "Швабе" и "Росэлектроника", концерном "Автоматика", корпорацией "Иркут", Международной корпорацией развития.

https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html

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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, форум "армия — 2021"