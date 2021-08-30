https://ria.ru/20210830/smartfon-1747769037.html
Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью
Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью - РИА Новости, 30.08.2021
Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью
Чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере не только вредно для здоровья, но и может негативно отразиться на поведении человека. Об этом... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:10
2021-08-30T02:10
2021-08-30T02:10
общество
здоровье
россия
сергей ключников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере не только вредно для здоровья, но и может негативно отразиться на поведении человека. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.Он пояснил, что игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе. Поэтому игроку трудно бывает оторваться и выйти из игры, которая в итоге может затянуться намного дольше, чем человек планировал.Но и после того, как гаджет выключен, человек, как правило, еще долго не может уснуть, отметил психолог.В результате человек не высыпается, и, если это происходит регулярно, то нехватка сна начинает сказываться на его поведении.Сергей Ключников добавил, что такой хронический недосып постепенно формирует из человека поверхностного невротика, которому свойственны эмоциональные крайности, истеричность и склонность воспринимать все в негативном ключе.
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общество, здоровье, россия, сергей ключников
Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью
Психолог Ключников: ночное бдение перед телефоном может привести к хронической бессоннице
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере не только вредно для здоровья, но и может негативно отразиться на поведении человека. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik
психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников
.
Он пояснил, что игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе. Поэтому игроку трудно бывает оторваться и выйти из игры, которая в итоге может затянуться намного дольше, чем человек планировал.
Но и после того, как гаджет выключен, человек, как правило, еще долго не может уснуть, отметил психолог.
"После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно", — объяснил Ключников.
В результате человек не высыпается, и, если это происходит регулярно, то нехватка сна начинает сказываться на его поведении.
"Если он не спит, то потом чувствует вялость, которая отражается и на общении, и на работе, и на здоровье. Ночное бдение перед телефоном или компьютером "тормозит" нашу жизнь, продвижение и достижение целей. Все это съедается ночным бдением", — предостерег психолог.
Сергей Ключников добавил, что такой хронический недосып постепенно формирует из человека поверхностного невротика, которому свойственны эмоциональные крайности, истеричность и склонность воспринимать все в негативном ключе.