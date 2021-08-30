https://ria.ru/20210830/smartfon-1747769037.html

Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью

Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью - РИА Новости, 30.08.2021

Эксперт назвал ситуацию, когда смартфон вредит здоровью

Чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере не только вредно для здоровья, но и может негативно отразиться на поведении человека. Об этом... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T02:10

2021-08-30T02:10

2021-08-30T02:10

общество

здоровье

россия

сергей ключников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_9c9f86631b60cbad3af3f928978c9232.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере не только вредно для здоровья, но и может негативно отразиться на поведении человека. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.Он пояснил, что игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе. Поэтому игроку трудно бывает оторваться и выйти из игры, которая в итоге может затянуться намного дольше, чем человек планировал.Но и после того, как гаджет выключен, человек, как правило, еще долго не может уснуть, отметил психолог.В результате человек не высыпается, и, если это происходит регулярно, то нехватка сна начинает сказываться на его поведении.Сергей Ключников добавил, что такой хронический недосып постепенно формирует из человека поверхностного невротика, которому свойственны эмоциональные крайности, истеричность и склонность воспринимать все в негативном ключе.

https://ria.ru/20210114/son-1592951799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, сергей ключников