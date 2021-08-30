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Религия
https://ria.ru/20210830/sluzhba-1747804330.html
В православном храме на месте терактов в Нью-Йорке пройдет первая служба
В православном храме на месте терактов в Нью-Йорке пройдет первая служба - РИА Новости, 30.08.2021
В православном храме на месте терактов в Нью-Йорке пройдет первая служба
В греческой православной церкви святого Николая в Нью-Йорке, которая до сих пор восстанавливается после полного разрушения во время терактов 11 сентября 2001... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:32
2021-08-30T11:32
религия
сша
манхэттен
министерство обороны сша
варфоломей i (патриарх константинопольский)
pwc
россия
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В греческой православной церкви святого Николая в Нью-Йорке, которая до сих пор восстанавливается после полного разрушения во время терактов 11 сентября 2001 года, пройдет первая служба за 20 лет, рассказал РИА Новости викарий Греческой православной архиепископии Америки отец Алекс Карлутсос."Наш архиепископ проведет 10 сентября поминальную службу, и это будет наш вклад в мемориальные события, которые пройдут в эти дни", - сказал отец Алекс.По его словам, на следующий день церковь, как и все другие здания поблизости, будут подсвечены в голубой цвет в знак памяти о жертвах терактов.Одиннадцатого сентября 2001 года террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а еще один авиалайнер обрушили на здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый из захваченных самолетов упал в штате Пенсильвания.Жертвами крупнейших в истории человечества терактов стали в общей сложности почти 3 тысячи человек, еще около 6 тысяч получили ранения.Двадцать лет восстановленияНебольшая церковь святого Николая, находившаяся в непосредственной близости от "близнецов" ВТЦ, была полностью уничтожена при обрушении южной башни. Процесс ее восстановления продолжается уже 20 лет и не завершен до сих пор.Вскоре после терактов власти штата и города Нью-Йорк взяли на себя обязательство по восстановлению храма, однако затем пришлось столкнуться с серьезными задержками, в том числе и из-за политических моментов, которые приходилось преодолевать, объяснил РИА Новости вице-президент Общества друзей храма святого Николая Майкл Псарос. По его словам, "важно понимать, что храму дан статус национальной святыни, это не просто греческая церковь".Более 20 архитекторов со всего мира представили свои проекты на конкурс, победителем которого стал известный испанский зодчий Сантьяго Калатрава."Мы начали строительство и сбор средств в 2009 или 2010 году", - вспоминает отец Алекс.Однако Греческая архиепископия, отвечавшая за проект, внесла немало изменений, в связи с чем процесс застопорился еще на два года, отметил Псарос. "PriceWaterHouse (PWC) совместно с юридической фирмой BakerHostetler провели очень серьезный аудит каждого доллара, который мы собрали и потратили с 11 сентября 2001 года. Архиепископия опубликовала эти документы, они доступны в интернете", - сказал он. По его словам, все средства были потрачены строго в соответствии с волеизъявлением жертвователей.Со временем архиепископия передала проект в ведение Общества друзей храма святого Николая, которое теперь отвечает за сбор средств и завершение строительства. Новый собор будет втрое больше прежней церкви, и в нем, в частности, будет специальный зал, где последователи других религий и деноминаций смогут помолиться и помянуть своих близких, а также жертв терактов.Самая посещаемая церковьПсарос выразил уверенность, что храм святого Николая на Манхэттене будет самой посещаемой православной церковью не только в США, но, возможно, и во всем мире."Каждый год миллионы людей приезжают на так называемый "нулевой уровень", где располагались башни ВТЦ, и двери нашего собора будут открыты для всех", - сказал он.В этой связи Псарос призвал всех православных христиан, где бы они ни жили, делать пожертвования в фонд.Отец Алекс, в свою очередь, напомнил, что на одной из первых строительных конструкций, которая была передана для восстановления храма, находился русский православный крест. "Для меня это стало очень важным моментом", - сказал он.Как отметил вице-президент Общества друзей храма святого Николая, за период с января 2020 года по август 2021 года удалось собрать порядка 60 миллионов долларов, а с самого начала работ эта сумма превысила 100 миллионов.Визит патриархаПоскольку строительство еще не завершено, о проведении богослужений на ежедневной основе речь пока не идет.Как ожидается, внешняя отделка храма в основном будет завершена к 2 ноября, когда богослужение там проведет патриарх Константинопольский Варфоломей I. Внутренние интерьеры планируется закончить к Пасхе 2022 года, а освящение храма намечено на 4 июля, когда будет отмечаться 100-летие Греческой архиепископии в США.Для сослужения с патриархом Варфоломеем I архиепископия планирует пригласить представителей всех православных церквей, представленных в США.
https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html
https://ria.ru/20190731/1557023683.html
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сша, манхэттен, министерство обороны сша, варфоломей i (патриарх константинопольский), pwc, россия
11:32 30.08.2021
 

В православном храме на месте терактов в Нью-Йорке пройдет первая служба

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДома на острове Манхэттен в Нью-Йорке
Дома на острове Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В греческой православной церкви святого Николая в Нью-Йорке, которая до сих пор восстанавливается после полного разрушения во время терактов 11 сентября 2001 года, пройдет первая служба за 20 лет, рассказал РИА Новости викарий Греческой православной архиепископии Америки отец Алекс Карлутсос.
"Наш архиепископ проведет 10 сентября поминальную службу, и это будет наш вклад в мемориальные события, которые пройдут в эти дни", - сказал отец Алекс.
По его словам, на следующий день церковь, как и все другие здания поблизости, будут подсвечены в голубой цвет в знак памяти о жертвах терактов.
Одиннадцатого сентября 2001 года террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а еще один авиалайнер обрушили на здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый из захваченных самолетов упал в штате Пенсильвания.
Жертвами крупнейших в истории человечества терактов стали в общей сложности почти 3 тысячи человек, еще около 6 тысяч получили ранения.
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Двадцать лет восстановления

Небольшая церковь святого Николая, находившаяся в непосредственной близости от "близнецов" ВТЦ, была полностью уничтожена при обрушении южной башни. Процесс ее восстановления продолжается уже 20 лет и не завершен до сих пор.
Вскоре после терактов власти штата и города Нью-Йорк взяли на себя обязательство по восстановлению храма, однако затем пришлось столкнуться с серьезными задержками, в том числе и из-за политических моментов, которые приходилось преодолевать, объяснил РИА Новости вице-президент Общества друзей храма святого Николая Майкл Псарос. По его словам, "важно понимать, что храму дан статус национальной святыни, это не просто греческая церковь".
Более 20 архитекторов со всего мира представили свои проекты на конкурс, победителем которого стал известный испанский зодчий Сантьяго Калатрава.
"Мы начали строительство и сбор средств в 2009 или 2010 году", - вспоминает отец Алекс.
Однако Греческая архиепископия, отвечавшая за проект, внесла немало изменений, в связи с чем процесс застопорился еще на два года, отметил Псарос. "PriceWaterHouse (PWC) совместно с юридической фирмой BakerHostetler провели очень серьезный аудит каждого доллара, который мы собрали и потратили с 11 сентября 2001 года. Архиепископия опубликовала эти документы, они доступны в интернете", - сказал он. По его словам, все средства были потрачены строго в соответствии с волеизъявлением жертвователей.
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Со временем архиепископия передала проект в ведение Общества друзей храма святого Николая, которое теперь отвечает за сбор средств и завершение строительства. Новый собор будет втрое больше прежней церкви, и в нем, в частности, будет специальный зал, где последователи других религий и деноминаций смогут помолиться и помянуть своих близких, а также жертв терактов.

Самая посещаемая церковь

Псарос выразил уверенность, что храм святого Николая на Манхэттене будет самой посещаемой православной церковью не только в США, но, возможно, и во всем мире.
"Каждый год миллионы людей приезжают на так называемый "нулевой уровень", где располагались башни ВТЦ, и двери нашего собора будут открыты для всех", - сказал он.
В этой связи Псарос призвал всех православных христиан, где бы они ни жили, делать пожертвования в фонд.
Отец Алекс, в свою очередь, напомнил, что на одной из первых строительных конструкций, которая была передана для восстановления храма, находился русский православный крест. "Для меня это стало очень важным моментом", - сказал он.
Как отметил вице-президент Общества друзей храма святого Николая, за период с января 2020 года по август 2021 года удалось собрать порядка 60 миллионов долларов, а с самого начала работ эта сумма превысила 100 миллионов.
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Визит патриарха

Поскольку строительство еще не завершено, о проведении богослужений на ежедневной основе речь пока не идет.
Как ожидается, внешняя отделка храма в основном будет завершена к 2 ноября, когда богослужение там проведет патриарх Константинопольский Варфоломей I. Внутренние интерьеры планируется закончить к Пасхе 2022 года, а освящение храма намечено на 4 июля, когда будет отмечаться 100-летие Греческой архиепископии в США.
Для сослужения с патриархом Варфоломеем I архиепископия планирует пригласить представителей всех православных церквей, представленных в США.
 
РелигияСШАМанхэттенМинистерство обороны СШАВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)PwCРоссия
 
 
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