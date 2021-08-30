https://ria.ru/20210830/skandal-1747903263.html

В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов

В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов - РИА Новости, 30.08.2021

В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов

Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:34

2021-08-30T21:34

2021-08-30T21:56

происшествия

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237701_0:311:3068:2037_1920x0_80_0_0_aba563f7346dd261eb0666c9c4528d7d.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов.Пользователи пожаловались на посты с чернокожими моделями и на ЛГБТ-пропаганду. Компании стали поступать призывы удалить некоторые публикации, а также угрозы.В компании добавили, что юристы "уже занимаются этим вопросом".Представители сети ресторанов подчеркнули, что не осуждают коллег, которые, оказавшись в схожей ситуации, ответили на жалобы интернет-пользователей извинениями и выполнили их условия.Одновременно с этим сеть "Тануки" запустила флешмоб с целью заблокировать всех, кто выступает против компании. За помощью они обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и к Министерству цифрового развития.На прошлой неделе схожий скандал разгорелся вокруг еще одной сети доставки суши. Владельцы удалили рекламу с темнокожим мужчиной и публично извинились.

https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, россия