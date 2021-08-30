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В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов - РИА Новости, 30.08.2021
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:34
2021-08-30T21:34
2021-08-30T21:56
происшествия
общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов.Пользователи пожаловались на посты с чернокожими моделями и на ЛГБТ-пропаганду. Компании стали поступать призывы удалить некоторые публикации, а также угрозы.В компании добавили, что юристы "уже занимаются этим вопросом".Представители сети ресторанов подчеркнули, что не осуждают коллег, которые, оказавшись в схожей ситуации, ответили на жалобы интернет-пользователей извинениями и выполнили их условия.Одновременно с этим сеть "Тануки" запустила флешмоб с целью заблокировать всех, кто выступает против компании. За помощью они обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и к Министерству цифрового развития.На прошлой неделе схожий скандал разгорелся вокруг еще одной сети доставки суши. Владельцы удалили рекламу с темнокожим мужчиной и публично извинились.
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происшествия, общество, россия
21:34 30.08.2021 (обновлено: 21:56 30.08.2021)
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
Сеть ресторанов "Тануки" отказалась удалять посты с темнокожими моделями
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов.
Пользователи пожаловались на посты с чернокожими моделями и на ЛГБТ-пропаганду. Компании стали поступать призывы удалить некоторые публикации, а также угрозы.
"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций", — написали сотрудники "Тануки" в Instagram.
В компании добавили, что юристы "уже занимаются этим вопросом".
Представители сети ресторанов подчеркнули, что не осуждают коллег, которые, оказавшись в схожей ситуации, ответили на жалобы интернет-пользователей извинениями и выполнили их условия.
Одновременно с этим сеть "Тануки" запустила флешмоб с целью заблокировать всех, кто выступает против компании. За помощью они обратились к основателю мессенджера Telegram
Павлу Дурову и к Министерству цифрового развития.
На прошлой неделе схожий скандал разгорелся вокруг еще одной сети доставки суши. Владельцы удалили рекламу с темнокожим мужчиной и публично извинились.