Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/skandal-1747903263.html
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов - РИА Новости, 30.08.2021
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:34
2021-08-30T21:56
происшествия
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237701_0:311:3068:2037_1920x0_80_0_0_aba563f7346dd261eb0666c9c4528d7d.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов.Пользователи пожаловались на посты с чернокожими моделями и на ЛГБТ-пропаганду. Компании стали поступать призывы удалить некоторые публикации, а также угрозы.В компании добавили, что юристы "уже занимаются этим вопросом".Представители сети ресторанов подчеркнули, что не осуждают коллег, которые, оказавшись в схожей ситуации, ответили на жалобы интернет-пользователей извинениями и выполнили их условия.Одновременно с этим сеть "Тануки" запустила флешмоб с целью заблокировать всех, кто выступает против компании. За помощью они обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и к Министерству цифрового развития.На прошлой неделе схожий скандал разгорелся вокруг еще одной сети доставки суши. Владельцы удалили рекламу с темнокожим мужчиной и публично извинились.
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237701_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a60d0692789f3cec4ec9a7ef5813adec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, россия
21:34 30.08.2021 (обновлено: 21:56 30.08.2021)
 
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов

Сеть ресторанов "Тануки" отказалась удалять посты с темнокожими моделями

© Depositphotos / ridofranzНигири суши
Нигири суши - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Depositphotos / ridofranz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов японской кухни "Тануки" решила сохранить в социальных сетях контент, вызвавший негативную реакцию некоторых клиентов.
Пользователи пожаловались на посты с чернокожими моделями и на ЛГБТ-пропаганду. Компании стали поступать призывы удалить некоторые публикации, а также угрозы.

"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций", — написали сотрудники "Тануки" в Instagram.

В компании добавили, что юристы "уже занимаются этим вопросом".
Представители сети ресторанов подчеркнули, что не осуждают коллег, которые, оказавшись в схожей ситуации, ответили на жалобы интернет-пользователей извинениями и выполнили их условия.
Одновременно с этим сеть "Тануки" запустила флешмоб с целью заблокировать всех, кто выступает против компании. За помощью они обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и к Министерству цифрового развития.
На прошлой неделе схожий скандал разгорелся вокруг еще одной сети доставки суши. Владельцы удалили рекламу с темнокожим мужчиной и публично извинились.
Разметка для соблюдения дистанции одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 20:34
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
 
ПроисшествияОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния