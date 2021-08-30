Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/skafandr-1747854528.html
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре - РИА Новости, 30.08.2021
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:15
2021-08-30T16:15
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747854367_0:62:3001:1750_1920x0_80_0_0_962c689abefe55a245a92ea7ba863cb1.jpg
КОЛОРАДО СПРИНГС (США), 30 авг - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА Новости глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер."Да, ему придется надеть российский скафандр "Орлан-МКС", поскольку он будет выполнять выход в открытый космос на российском сегменте", - сказал Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума. Маурер, как ожидается, будет участвовать в выходе в открытый космос в январе 2022 года, он будет посвящен установке манипулятора ERA на внешней поверхности российского модуля "Наука".Ранее в марте ЕКА сообщило, что Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта МКС в российском скафандре.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747854367_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_93f653fbc8dba49285f403133c455a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
16:15 30.08.2021
 
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре

Немецкий астронавт Маттиас Маурер на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре

© AFP 2021 / Michael GottschalkМаттиас Маурер
Маттиас Маурер - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / Michael Gottschalk
Читать ria.ru в
КОЛОРАДО СПРИНГС (США), 30 авг - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА Новости глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.
"Да, ему придется надеть российский скафандр "Орлан-МКС", поскольку он будет выполнять выход в открытый космос на российском сегменте", - сказал Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума. Маурер, как ожидается, будет участвовать в выходе в открытый космос в январе 2022 года, он будет посвящен установке манипулятора ERA на внешней поверхности российского модуля "Наука".
Ранее в марте ЕКА сообщило, что Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта МКС в российском скафандре.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
Инфографика
Посмотреть
 
Европейское космическое агентствоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния