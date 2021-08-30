https://ria.ru/20210830/skafandr-1747854528.html
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре - РИА Новости, 30.08.2021
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:15
2021-08-30T16:15
2021-08-30T16:15
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747854367_0:62:3001:1750_1920x0_80_0_0_962c689abefe55a245a92ea7ba863cb1.jpg
КОЛОРАДО СПРИНГС (США), 30 авг - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА Новости глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер."Да, ему придется надеть российский скафандр "Орлан-МКС", поскольку он будет выполнять выход в открытый космос на российском сегменте", - сказал Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума. Маурер, как ожидается, будет участвовать в выходе в открытый космос в январе 2022 года, он будет посвящен установке манипулятора ERA на внешней поверхности российского модуля "Наука".Ранее в марте ЕКА сообщило, что Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта МКС в российском скафандре.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747854367_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_93f653fbc8dba49285f403133c455a5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт Маттиас Маурер на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре