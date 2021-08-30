https://ria.ru/20210830/skafandr-1747854528.html

Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре

Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре - РИА Новости, 30.08.2021

Немецкий астронавт на МКС выйдет в открытый космос в российском скафандре

Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:15

2021-08-30T16:15

2021-08-30T16:15

европейское космическое агентство

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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КОЛОРАДО СПРИНГС (США), 30 авг - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который прибудет на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА Новости глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер."Да, ему придется надеть российский скафандр "Орлан-МКС", поскольку он будет выполнять выход в открытый космос на российском сегменте", - сказал Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума. Маурер, как ожидается, будет участвовать в выходе в открытый космос в январе 2022 года, он будет посвящен установке манипулятора ERA на внешней поверхности российского модуля "Наука".Ранее в марте ЕКА сообщило, что Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта МКС в российском скафандре.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)