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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210830/siriya-1747879241.html
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 30.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных
Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:27
2021-08-30T18:27
война в сирии
в мире
сирия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское госагентство САНА."Четверо военных погибли, еще 15 ранены при нападении террористических группировок на блокпосты армии", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, сирия
18:27 30.08.2021
 
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных

САНА: В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных, 15 получили ранения

© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское госагентство САНА.
"Четверо военных погибли, еще 15 ранены при нападении террористических группировок на блокпосты армии", - говорится в сообщении агентства.
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