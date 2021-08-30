https://ria.ru/20210830/siriya-1747879241.html

В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных

В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 30.08.2021

В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных

Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:27

2021-08-30T18:27

2021-08-30T18:27

война в сирии

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сирия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское госагентство САНА."Четверо военных погибли, еще 15 ранены при нападении террористических группировок на блокпосты армии", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20210605/idlib-1735829648.html

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в мире, сирия