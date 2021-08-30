https://ria.ru/20210830/siriya-1747879241.html
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 30.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных
Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:27
2021-08-30T18:27
2021-08-30T18:27
война в сирии
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156145/53/1561455359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9505a7cd563263587eebd2585e5fa23c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, 15 получили ранения при нападении террористов на блокпосты армии в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское госагентство САНА."Четверо военных погибли, еще 15 ранены при нападении террористических группировок на блокпосты армии", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20210605/idlib-1735829648.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156145/53/1561455359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d190c9ecf9b6de6167290841276a9014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных
САНА: В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных, 15 получили ранения