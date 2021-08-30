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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса - РИА Новости, 30.08.2021
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта"... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:54
2021-08-30T17:54
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении, следует из препринта исследования, опубликованного на сайте medRxiv.Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.Ученым удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире."Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов - ред.) "альфа", "бета" и "гамма", - говорится в исследовании.Кроме того, ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.
https://ria.ru/20210826/delta-shtamm-1747408572.html
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в мире, юар, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:54 30.08.2021
 
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые в ЮАР обнаружили штамм коронавируса с высокой скоростью распространения

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении, следует из препринта исследования, опубликованного на сайте medRxiv.
Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Ученым удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.
"Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов - ред.) "альфа", "бета" и "гамма", - говорится в исследовании.
Кроме того, ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:02Распространение коронавируса
В Минздраве объяснили, почему летальность от дельта-штамма выше
 
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