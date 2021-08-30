https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса - РИА Новости, 30.08.2021
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта"... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:54
2021-08-30T17:54
2021-08-30T17:54
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении, следует из препринта исследования, опубликованного на сайте medRxiv.Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.Ученым удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире."Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов - ред.) "альфа", "бета" и "гамма", - говорится в исследовании.Кроме того, ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.
https://ria.ru/20210826/delta-shtamm-1747408572.html
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в мире, юар, коронавирусы, коронавирус covid-19
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
Ученые в ЮАР обнаружили штамм коронавируса с высокой скоростью распространения