Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/shkoly-1747827730.html
В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ
В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ - РИА Новости, 30.08.2021
В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ
Общественная приемка школ Воронежской области позволит обеспечить комфортные и безопасные условия учебного процесса, заявил председатель Воронежской областной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:46
2021-08-30T13:46
общество
воронежская область
семилукский район
воронежская областная дума
владимир нетесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Общественная приемка школ Воронежской области позволит обеспечить комфортные и безопасные условия учебного процесса, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Первого сентября за парты 708 школ Воронежской области сядут около 240 тысяч ребят, из них 25 тысяч – первоклассники. В общественной приемке школ к новому учебному году активное участие принимали депутаты Воронежской областной думы."Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году завершена. Депутаты областной думы вместе с родителями и учителями приняли в этом мониторинговом мероприятии самое активное участие. Я считаю, что общественная приемка – это важный элемент при подготовке учреждений образования к началу работы – нам важно обеспечить детям комфортные и безопасные условия для обучения и в рамках современного образовательного процесса", – сказал Нетёсов.Свои двери откроют три новые школы, где в обшей сложности смогут учиться 2844 ребенка, - две в Новоусманском и одна в Семилукском районах. Завершается реконструкция хреновской школы № 1 Бобровского муниципального района.Как отмечает заксобрание, в 2021 году финансирование ремонтных работ в школах области складывалось из средств, предусмотренных различными программами и проектами, в том числе в рамках национального проекта "Образование". Всего за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов проведен ремонт 455 объектов сферы образования на общую сумму почти 1,433 миллиарда рублей.Кроме того, в Воронежской области реализуется комплекс мер по совершенствованию системы питания в общеобразовательных организациях. Все обучающиеся начальных классов, а это свыше 102 тысяч человек, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В текущем году на эти цели предусмотрено свыше 970 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742267201.html
https://ria.ru/20210708/podderzhka-1740470176.html
воронежская область
семилукский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, воронежская область, семилукский район, воронежская областная дума, владимир нетесов
13:46 30.08.2021
 
В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ

Председатель Воронежской облдумы Нетесов: общественная приемка школ важна для учеников

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Общественная приемка школ Воронежской области позволит обеспечить комфортные и безопасные условия учебного процесса, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Первого сентября за парты 708 школ Воронежской области сядут около 240 тысяч ребят, из них 25 тысяч – первоклассники. В общественной приемке школ к новому учебному году активное участие принимали депутаты Воронежской областной думы.
Встреча председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова с руководителем департамента аграрной политики региона Алексеем Сапроновым - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 18:39Воронежская область
В Воронежской области заявили о необходимости регулирования цен на овощи
"Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году завершена. Депутаты областной думы вместе с родителями и учителями приняли в этом мониторинговом мероприятии самое активное участие. Я считаю, что общественная приемка – это важный элемент при подготовке учреждений образования к началу работы – нам важно обеспечить детям комфортные и безопасные условия для обучения и в рамках современного образовательного процесса", – сказал Нетёсов.
Свои двери откроют три новые школы, где в обшей сложности смогут учиться 2844 ребенка, - две в Новоусманском и одна в Семилукском районах. Завершается реконструкция хреновской школы № 1 Бобровского муниципального района.
"Нам важно создать такие условия, чтобы в каждом населенном пункте была хорошая школа с современными технологиями и высококлассными педагогами. Мы должны обеспечить детям равные стартовые возможности. В Воронежской области стало уже доброй традицией отмечать День знаний открытием новых образовательных учреждений", – отметил Владимир Нетёсов.
Как отмечает заксобрание, в 2021 году финансирование ремонтных работ в школах области складывалось из средств, предусмотренных различными программами и проектами, в том числе в рамках национального проекта "Образование". Всего за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов проведен ремонт 455 объектов сферы образования на общую сумму почти 1,433 миллиарда рублей.
Кроме того, в Воронежской области реализуется комплекс мер по совершенствованию системы питания в общеобразовательных организациях. Все обучающиеся начальных классов, а это свыше 102 тысяч человек, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В текущем году на эти цели предусмотрено свыше 970 миллионов рублей.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 16:46Воронежская область
Около 40 мер поддержки семей оказывают в Воронежской области
 
ОбществоВоронежская областьСемилукский районВоронежская областная ДумаВладимир Нетесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния