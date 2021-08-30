https://ria.ru/20210830/shkoly-1747827730.html

В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ

В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ - РИА Новости, 30.08.2021

В Воронежской облдуме рассказали о важности общественной приемки школ

Общественная приемка школ Воронежской области позволит обеспечить комфортные и безопасные условия учебного процесса, заявил председатель Воронежской областной... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:46

2021-08-30T13:46

2021-08-30T13:46

общество

воронежская область

семилукский район

воронежская областная дума

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Общественная приемка школ Воронежской области позволит обеспечить комфортные и безопасные условия учебного процесса, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Первого сентября за парты 708 школ Воронежской области сядут около 240 тысяч ребят, из них 25 тысяч – первоклассники. В общественной приемке школ к новому учебному году активное участие принимали депутаты Воронежской областной думы."Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году завершена. Депутаты областной думы вместе с родителями и учителями приняли в этом мониторинговом мероприятии самое активное участие. Я считаю, что общественная приемка – это важный элемент при подготовке учреждений образования к началу работы – нам важно обеспечить детям комфортные и безопасные условия для обучения и в рамках современного образовательного процесса", – сказал Нетёсов.Свои двери откроют три новые школы, где в обшей сложности смогут учиться 2844 ребенка, - две в Новоусманском и одна в Семилукском районах. Завершается реконструкция хреновской школы № 1 Бобровского муниципального района.Как отмечает заксобрание, в 2021 году финансирование ремонтных работ в школах области складывалось из средств, предусмотренных различными программами и проектами, в том числе в рамках национального проекта "Образование". Всего за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов проведен ремонт 455 объектов сферы образования на общую сумму почти 1,433 миллиарда рублей.Кроме того, в Воронежской области реализуется комплекс мер по совершенствованию системы питания в общеобразовательных организациях. Все обучающиеся начальных классов, а это свыше 102 тысяч человек, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В текущем году на эти цели предусмотрено свыше 970 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742267201.html

https://ria.ru/20210708/podderzhka-1740470176.html

воронежская область

семилукский район

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общество, воронежская область, семилукский район, воронежская областная дума, владимир нетесов