https://ria.ru/20210830/shkola-1747816024.html

Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова

Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова - РИА Новости, 30.08.2021

Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова

Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:47

2021-08-30T12:47

2021-08-30T13:28

общество

татьяна голикова

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b19ad94fca5fe3141cd41b0ef02db164.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."По предварительным данным по состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Во всех регионах этот учебный год планируется начать в очном формате", - сказала она на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением рекомендаций, подчеркнула она.В школы России 1 сентября пойдут 17,1 миллиона учеников, в том числе 2 миллиона первоклассников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К обучению 1 сентября 2021 года приступят 17,1 миллиона школьников, включая почти 2 миллиона первоклассников в 38,9 тысячи общеобразовательных организаций. А также 1,3 миллиона педагогических работников (приступят к работе в школах)", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.По ее словам, 1 сентября 2021 года в стране откроются 102 новых школы с почти 72 тысячами мест.

https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор