https://ria.ru/20210830/shkola-1747816024.html
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова - РИА Новости, 30.08.2021
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова
Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:47
2021-08-30T12:47
2021-08-30T13:28
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."По предварительным данным по состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Во всех регионах этот учебный год планируется начать в очном формате", - сказала она на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением рекомендаций, подчеркнула она.В школы России 1 сентября пойдут 17,1 миллиона учеников, в том числе 2 миллиона первоклассников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К обучению 1 сентября 2021 года приступят 17,1 миллиона школьников, включая почти 2 миллиона первоклассников в 38,9 тысячи общеобразовательных организаций. А также 1,3 миллиона педагогических работников (приступят к работе в школах)", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.По ее словам, 1 сентября 2021 года в стране откроются 102 новых школы с почти 72 тысячами мест.
https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html
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общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор
12:47 30.08.2021 (обновлено: 13:28 30.08.2021)
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: во всех регионах учебный год планируется начать в очном формате