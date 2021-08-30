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Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова - РИА Новости, 30.08.2021
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова
Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:47
2021-08-30T13:28
общество
татьяна голикова
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."По предварительным данным по состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Во всех регионах этот учебный год планируется начать в очном формате", - сказала она на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением рекомендаций, подчеркнула она.В школы России 1 сентября пойдут 17,1 миллиона учеников, в том числе 2 миллиона первоклассников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К обучению 1 сентября 2021 года приступят 17,1 миллиона школьников, включая почти 2 миллиона первоклассников в 38,9 тысячи общеобразовательных организаций. А также 1,3 миллиона педагогических работников (приступят к работе в школах)", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.По ее словам, 1 сентября 2021 года в стране откроются 102 новых школы с почти 72 тысячами мест.
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общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор
12:47 30.08.2021 (обновлено: 13:28 30.08.2021)
 
Во всех регионах учебный год начнут в очном режиме, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: во всех регионах учебный год планируется начать в очном формате

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в Донецке
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По предварительным данным по состоянию на 27 августа 2021 года, к началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Во всех регионах этот учебный год планируется начать в очном формате", - сказала она на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением рекомендаций, подчеркнула она.
В школы России 1 сентября пойдут 17,1 миллиона учеников, в том числе 2 миллиона первоклассников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К обучению 1 сентября 2021 года приступят 17,1 миллиона школьников, включая почти 2 миллиона первоклассников в 38,9 тысячи общеобразовательных организаций. А также 1,3 миллиона педагогических работников (приступят к работе в школах)", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.
По ее словам, 1 сентября 2021 года в стране откроются 102 новых школы с почти 72 тысячами мест.
 
ОбществоТатьяна ГоликоваСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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