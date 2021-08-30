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Умер Герой России Роман Шадрин

Умер Герой России Роман Шадрин - РИА Новости, 30.08.2021

Умер Герой России Роман Шадрин

Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, пишет издание "E1.ru". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:49

2021-08-30T08:49

2021-08-30T10:36

общество

екатеринбург

зимовниковский район

серик султангабиев

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, пишет издание "E1.ru". "У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю", — сказал его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.Позже информацию о смерти подтвердила порталу супруга Шадрина Наталья.Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.После службы Шадрин был депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. В последнее время возглавлял организацию "Герои России".

екатеринбург

зимовниковский район

россия

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2021

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общество, екатеринбург, зимовниковский район, серик султангабиев, россия