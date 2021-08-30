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Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин - РИА Новости, 30.08.2021
Умер Герой России Роман Шадрин
Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, пишет издание "E1.ru". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:49
2021-08-30T10:36
общество
екатеринбург
зимовниковский район
серик султангабиев
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, пишет издание "E1.ru". "У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю", — сказал его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.Позже информацию о смерти подтвердила порталу супруга Шадрина Наталья.Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.После службы Шадрин был депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. В последнее время возглавлял организацию "Герои России".
екатеринбург
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общество, екатеринбург, зимовниковский район, серик султангабиев, россия
08:49 30.08.2021 (обновлено: 10:36 30.08.2021)
 
Умер Герой России Роман Шадрин

Герой России Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет

© Фото : Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации Роман Шадрин
Роман Шадрин - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, пишет издание "E1.ru".
"У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю", — сказал его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.
Позже информацию о смерти подтвердила порталу супруга Шадрина Наталья.
Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.
После службы Шадрин был депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. В последнее время возглавлял организацию "Герои России".
 
ОбществоЕкатеринбургЗимовниковский районСерик СултангабиевРоссия
 
 
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