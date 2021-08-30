В Севастополе задержали подростков, прикуривших от вечного огня
В Севастополе задержали подростов, прикуривших от вечного огня, они извинились
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Подростки, прикуривавшие у вечного огня мемориала к столетию окончания Гражданской войны в России, задержаны и извинились перед жителями города-героя, сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.
Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от вечного огня на мемориальном комплексе, появилось в социальных сетях. Запись была сделана спутницами подростков и сопровождалась смехом, отметили в ведомстве. Полиция Севастополя сообщила, что ищет подростков, а сотрудники СК проверяют инцидент.
"Сотрудники полиции установили личности всех участников происшествия и обстоятельства совершённого правонарушения... Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами", - заявили в УМВД по Севастополю.
По данным правоохранителей, задержанными оказались два 16-летних подростка. Их ровесница, посчитав ситуацию забавной, снимала происходящее на видео и после выложила в интернет. В полиции отметили, что видео вызвало резонанс среди жителей города-героя.
В отношении задержанных составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" (штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток). В отношении девушки, разместившей видео в интернете, будет составлен административный материал по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство" (штраф от 30 до 100 тысяч рублей).
Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, открыт в Севастополе в апреле нынешнего года. На высоком постаменте женская фигура – образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей, которых развела Гражданская война. Их фигуры расположены у подножия постамента. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, также строки Михаила Шолохова "Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь – тебе, все наши помыслы - с тобой!". Автор памятника - скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.