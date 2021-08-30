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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210830/savicheva-1747350689.html
Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу
Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу - РИА Новости, 30.08.2021
Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу
Певица Юлия Савичева представит сольный концерт в Москве и обещает поклонникам сюрприз. О том, хочет ли она покинуть Россию навсегда, как относится к... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:00
2021-08-30T08:04
шоубиз
курган
португалия
евровидение
денис клявер
максим фадеев
ева польна
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Роман Харрасов. Певица Юлия Савичева представит сольный концерт в Москве и обещает поклонникам сюрприз. О том, хочет ли она покинуть Россию навсегда, как относится к современным музыкантам и давно ли не видела дочь, артистка рассказала в интервью РИА Новости. Сюрприз для фанатов— Вы приготовили подарок для зрителей. Какой?— Я готовлю премьеру песни на концерте 3 сентября в клубе "16 тонн". Конечно, будут и мои старые композиции. В том числе "Сияй", которая уже 22 недели в хит-параде "Золотой граммофон". Это подарок какой-то — спустя десять лет я снова номинант этой премии. Удивительно! Спасибо всем, кто продолжает голосовать.— О чем новая песня?— Конечно, о любви. Я человек лиричный и романтичный. Но сегодня особо чувствую, что людям нужна поддержка. Непростое время у нас сейчас, поэтому, понимаете, даже Савичевой надоело страдать в песнях! Мне вселенная начала посылать позитивные песни: они по-прежнему лирические, однако поменялся посыл.Убытки и прибыль: каково быть свободным артистом в России— Из-за пандемии отменяли концерты. Много ли вы потеряли за это время?— Ничего не потеряла, даже приобрела. Мне судьба благоволит. Реально сложная ситуация для меня как артиста была более двух лет назад, когда я продолжила творческий путь самостоятельно, без продюсера. Какое-то время мы с мужем жили на гречке, не могли ничего себе позволить. Но при этом платили зарплату музыкантам, делали новый материал: выпустили песни "Любовь найдет", "Больше не терять", "Забудь". Мы вкладывали все в дело — у нас такое воспитание.— Сложно быть самостоятельным артистом?— С одной стороны, знаете, даже просто, потому что есть интернет. Раньше было только телевидение и радио, а сегодня больше возможностей быть услышанным.— То есть сейчас вы чувствуете себя более комфортно?— Нет, просто по-другому. Конечно, у меня нет ресурсов, как у больших компаний. Но теперь я понимаю, как это устроено изнутри, потому что раньше меня до этих процессов не допускали.Безусловно, самой сложнее пробиться. Тут не буду кривить душой. Плюс появляется очень много новых артистов из Интернета. Но они ненадолго. А я играю в долгую.Я не хочу сиюминутного хайпа и невероятных денег. Я хочу, чтобы через 20 лет я тоже работала и люди слушали мои песни.Поколение "Фабрики звезд": есть ли дружба в шоу-бизнесе— Вы тоже когда-то на "Фабрике звезд — 2" были тем самым молодым поколением, о которых говорили, что это ненадолго. Однако и вы, и ваши сокурсники по проекту продолжаете творить и бить рекорды хит-парадов. В чем разница между вами тогда и новым поколением сейчас?— Я родилась в музыкальной семье и с трех лет знала, чем буду заниматься. Никто меня не заставлял. Я поняла, что это мое призвание — вот главное слово. С этого все и начинается: игра в долгую, терпение и понимание.В каждом поколении есть сиюминутные артисты, как грибы: их срывают и едят. А есть как деревья, которые корнями врастают в почву и остаются на долгие годы.— С кем вы поддерживаете отношения из выпускников вашей "Фабрики"?— Так сложилось, что ни с кем. Иногда общаюсь по телефону с Леной Терлеевой.Но если говорить вообще о шоу-бизнесе, то я дружу с Денисом Клявером. Он очень помог мне в 2004-м, когда мы с мамой летели в Нью-Йорк на "Золотой граммофон". Всегда готов оказать поддержку.Еще Ева Польна. На шоу "Один в один" мы были в одной гримерке, и с тех пор общаемся.— То есть дружба в шоу-бизнесе возможна?— Да, но это очень большая редкость.Театр и Евровидение: новые идеи— В шоу "Один в один" ваши преображения и выступления, особенно в образе Людмилы Гурченко, великолепны. Мы увидели вас актрисой. Не хотите попробовать себя в серьезной драматической роли в театре?— Согласна с вами, что образ Людмилы Марковны у меня получился. Я к этому очень долго и кропотливо готовилась. Но ролей в театре мне не предлагали.Приглашали в кино — снялась. И программы сейчас составляю сама, мне никто не помогает.Мне нравится магия сцены и взаимодействия с людьми. Если будут предложения от театров, то я за.— А как у вас сегодня с Максимом Фадеевым? Мы знаем, что он изменил отношение к артистам. Но вы же знакомы с детства. — Я общаюсь с ним. Первое время мы не контактировали и меня это тяготило. Но потом потихоньку пришли к гармонии. Сейчас бывает, что и по три часа разговариваем по телефону — обо всем.— Когда вы были в продюсерском центре Фадеева, наверняка с материалом проблем не возникало. Некоторые ваши коллеги говорят, что сегодня есть дефицит авторов. Сталкиваетесь с этим?— Песни пишет в основном мой муж. Иногда я доделываю слова. Но не могу сказать, что есть дефицит авторов. Другой вопрос — как найти свою песню. Когда слушаю новый материал, то абстрагируюсь и забываю, что я — профессионал. Если есть попадание, бегут мурашки, вспоминаю какие-то жизненные ситуации — это мое.Но важен и продакшен. Тут либо зайдет песня, либо нет. Необходимо найти именно своего аранжировщика, саундпродюсера. Я счастлива, что у меня такой есть.— В вашей жизни было Евровидение. Готовы повторить, уже как самостоятельный артист?— Если будет интересная песня. Евровидение — это невероятное испытание и огромная ответственность. Но, мне кажется, самое главное — правильный посыл, что-то актуальное на данное время. Если такой материал появится, то почему бы и нет.Маленькая дочь и жизнь в Португалии: готова ли Савичева уехать навсегда— Четыре года назад вы стали мамой. Чему учит вас дочь?— Выдержке, потому что с детьми иногда не хватает терпения. Но ты понимаешь, что нельзя давать выхода эмоциям, потому что ребенок все воспринимает очень тонко. Нужно контролировать себя.— Удается?— Не всегда. Бывает, что сорвусь и понимаю, что можно было быть спокойнее. Но мы учимся всему, это нормально. Нельзя себя корить.— Ваша дочка живет с родителями мужа в Португалии. Вы неоднократно говорили, что из-за коронавирусных ограничений не можете с ней увидеться. Есть ли какие-то изменения?— К сожалению, нет. Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим, но матерям особенно тяжело. Я ушла из посольства в слезах.— Вы все-таки планируете жить в Португалии и работать в России?— Вид на жительство выдают с условием, если в течение пяти лет вы будете проводить в стране не менее 180 дней в год. Я артист, и мы не знаем, получится ли это. Но я постараюсь, чтобы у нас было два гражданства и не возникало препятствий для перемещения.— Речи о том, чтобы покинуть Россию, не идет?— Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я никогда не оставлю.Торты и любящий муж: какая Юлия Савичева дома— Как удается сохранить гармонию в отношениях с мужем?— Мне с ним просто повезло — он очень мудрый человек. Сам с шести лет выступал, и понимает, что такое шоу-бизнес. Снисходителен к моим переживаниям, но в то же время и я осознаю, что где-то нужно потерпеть и не травмировать его своими закидонами. Мы до сих пор притираемся, хотя 18 лет друг друга знаем.Когда есть искренние эмоции и взаимное уважение, можно найти понимание по любому вопросу.— Какая вы дома?— По-разному бывает. Часто выдам все эмоции на концертах, мероприятиях и интервью, а домой вернусь и просто сяду. Аршинов подходит и спрашивает: "Почему ты такая грустная?" У меня же просто сил нет.— Какое у вас хобби? И вообще есть время на что-то, кроме музыки?— Я делаю торты. Это исключительно для души. Дарю свои творения людям. Последний презент был на день рождения Димы Борисова. Муссовый торт с шампанским — решила, что ему это подходит.
https://ria.ru/20200521/1571622765.html
https://ria.ru/20210819/babkina-1746224981.html
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курган, португалия, евровидение, денис клявер, максим фадеев, ева польна, россия
08:00 30.08.2021 (обновлено: 08:04 30.08.2021)
 

Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу

© РИА Новости / Алексей КуденкоПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Роман Харрасов. Певица Юлия Савичева представит сольный концерт в Москве и обещает поклонникам сюрприз. О том, хочет ли она покинуть Россию навсегда, как относится к современным музыкантам и давно ли не видела дочь, артистка рассказала в интервью РИА Новости.

Сюрприз для фанатов

— Вы приготовили подарок для зрителей. Какой?
— Я готовлю премьеру песни на концерте 3 сентября в клубе "16 тонн". Конечно, будут и мои старые композиции. В том числе "Сияй", которая уже 22 недели в хит-параде "Золотой граммофон". Это подарок какой-то — спустя десять лет я снова номинант этой премии. Удивительно! Спасибо всем, кто продолжает голосовать.
— О чем новая песня?
— Конечно, о любви. Я человек лиричный и романтичный. Но сегодня особо чувствую, что людям нужна поддержка. Непростое время у нас сейчас, поэтому, понимаете, даже Савичевой надоело страдать в песнях! Мне вселенная начала посылать позитивные песни: они по-прежнему лирические, однако поменялся посыл.

Убытки и прибыль: каково быть свободным артистом в России

— Из-за пандемии отменяли концерты. Много ли вы потеряли за это время?
— Ничего не потеряла, даже приобрела. Мне судьба благоволит.
Реально сложная ситуация для меня как артиста была более двух лет назад, когда я продолжила творческий путь самостоятельно, без продюсера. Какое-то время мы с мужем жили на гречке, не могли ничего себе позволить. Но при этом платили зарплату музыкантам, делали новый материал: выпустили песни "Любовь найдет", "Больше не терять", "Забудь". Мы вкладывали все в дело — у нас такое воспитание.
— Сложно быть самостоятельным артистом?
— С одной стороны, знаете, даже просто, потому что есть интернет. Раньше было только телевидение и радио, а сегодня больше возможностей быть услышанным.
— То есть сейчас вы чувствуете себя более комфортно?
— Нет, просто по-другому. Конечно, у меня нет ресурсов, как у больших компаний. Но теперь я понимаю, как это устроено изнутри, потому что раньше меня до этих процессов не допускали.
Безусловно, самой сложнее пробиться. Тут не буду кривить душой. Плюс появляется очень много новых артистов из Интернета. Но они ненадолго. А я играю в долгую.
Я не хочу сиюминутного хайпа и невероятных денег. Я хочу, чтобы через 20 лет я тоже работала и люди слушали мои песни.

Поколение "Фабрики звезд": есть ли дружба в шоу-бизнесе

— Вы тоже когда-то на "Фабрике звезд — 2" были тем самым молодым поколением, о которых говорили, что это ненадолго. Однако и вы, и ваши сокурсники по проекту продолжаете творить и бить рекорды хит-парадов. В чем разница между вами тогда и новым поколением сейчас?
— Я родилась в музыкальной семье и с трех лет знала, чем буду заниматься. Никто меня не заставлял. Я поняла, что это мое призвание — вот главное слово. С этого все и начинается: игра в долгую, терпение и понимание.
В каждом поколении есть сиюминутные артисты, как грибы: их срывают и едят. А есть как деревья, которые корнями врастают в почву и остаются на долгие годы.
— С кем вы поддерживаете отношения из выпускников вашей "Фабрики"?
— Так сложилось, что ни с кем. Иногда общаюсь по телефону с Леной Терлеевой.
Но если говорить вообще о шоу-бизнесе, то я дружу с Денисом Клявером. Он очень помог мне в 2004-м, когда мы с мамой летели в Нью-Йорк на "Золотой граммофон". Всегда готов оказать поддержку.
Еще Ева Польна. На шоу "Один в один" мы были в одной гримерке, и с тех пор общаемся.
— То есть дружба в шоу-бизнесе возможна?
— Да, но это очень большая редкость.

Театр и Евровидение: новые идеи

— В шоу "Один в один" ваши преображения и выступления, особенно в образе Людмилы Гурченко, великолепны. Мы увидели вас актрисой. Не хотите попробовать себя в серьезной драматической роли в театре?
— Согласна с вами, что образ Людмилы Марковны у меня получился. Я к этому очень долго и кропотливо готовилась. Но ролей в театре мне не предлагали.
Приглашали в кино — снялась. И программы сейчас составляю сама, мне никто не помогает.
Мне нравится магия сцены и взаимодействия с людьми. Если будут предложения от театров, то я за.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева (Таня) и актер Дмитрий Бурукин (Саша) в фильме режиссера Егора Дружинина "Первая любовь". Кадры предоставлены кинокомпанией "Сони Пикчерс Релизинг СНГ" (Sony Pictures Releasing CIS).
Певица Юлия Савичева (Таня) и актер Дмитрий Бурукин (Саша) в фильме режиссера Егора Дружинина Первая любовь. Кадры предоставлены кинокомпанией Сони Пикчерс Релизинг СНГ (Sony Pictures Releasing CIS). - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Савичева (Таня) и актер Дмитрий Бурукин (Саша) в фильме режиссера Егора Дружинина "Первая любовь". Кадры предоставлены кинокомпанией "Сони Пикчерс Релизинг СНГ" (Sony Pictures Releasing CIS).
— А как у вас сегодня с Максимом Фадеевым? Мы знаем, что он изменил отношение к артистам. Но вы же знакомы с детства.
— Я общаюсь с ним. Первое время мы не контактировали и меня это тяготило. Но потом потихоньку пришли к гармонии. Сейчас бывает, что и по три часа разговариваем по телефону — обо всем.
— Когда вы были в продюсерском центре Фадеева, наверняка с материалом проблем не возникало. Некоторые ваши коллеги говорят, что сегодня есть дефицит авторов. Сталкиваетесь с этим?
— Песни пишет в основном мой муж. Иногда я доделываю слова. Но не могу сказать, что есть дефицит авторов. Другой вопрос — как найти свою песню. Когда слушаю новый материал, то абстрагируюсь и забываю, что я — профессионал. Если есть попадание, бегут мурашки, вспоминаю какие-то жизненные ситуации — это мое.
© Фото : из личного архива Юлии Савичевой Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым в Венеции
Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым в Венеции - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : из личного архива Юлии Савичевой
Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым в Венеции
Но важен и продакшен. Тут либо зайдет песня, либо нет. Необходимо найти именно своего аранжировщика, саундпродюсера. Я счастлива, что у меня такой есть.
— В вашей жизни было Евровидение. Готовы повторить, уже как самостоятельный артист?
— Если будет интересная песня. Евровидение — это невероятное испытание и огромная ответственность. Но, мне кажется, самое главное — правильный посыл, что-то актуальное на данное время. Если такой материал появится, то почему бы и нет.

Маленькая дочь и жизнь в Португалии: готова ли Савичева уехать навсегда

— Четыре года назад вы стали мамой. Чему учит вас дочь?
— Выдержке, потому что с детьми иногда не хватает терпения. Но ты понимаешь, что нельзя давать выхода эмоциям, потому что ребенок все воспринимает очень тонко. Нужно контролировать себя.
— Удается?
— Не всегда. Бывает, что сорвусь и понимаю, что можно было быть спокойнее. Но мы учимся всему, это нормально. Нельзя себя корить.
— Ваша дочка живет с родителями мужа в Португалии. Вы неоднократно говорили, что из-за коронавирусных ограничений не можете с ней увидеться. Есть ли какие-то изменения?
— К сожалению, нет. Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим, но матерям особенно тяжело. Я ушла из посольства в слезах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
— Вы все-таки планируете жить в Португалии и работать в России?
— Вид на жительство выдают с условием, если в течение пяти лет вы будете проводить в стране не менее 180 дней в год. Я артист, и мы не знаем, получится ли это. Но я постараюсь, чтобы у нас было два гражданства и не возникало препятствий для перемещения.
— Речи о том, чтобы покинуть Россию, не идет?
— Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я никогда не оставлю.
Сейшелы - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 08:00Туризм
Юлия Савичева — о дочке, поклонниках и боязни летать на самолете

Торты и любящий муж: какая Юлия Савичева дома

— Как удается сохранить гармонию в отношениях с мужем?
— Мне с ним просто повезло — он очень мудрый человек. Сам с шести лет выступал, и понимает, что такое шоу-бизнес. Снисходителен к моим переживаниям, но в то же время и я осознаю, что где-то нужно потерпеть и не травмировать его своими закидонами. Мы до сих пор притираемся, хотя 18 лет друг друга знаем.
Когда есть искренние эмоции и взаимное уважение, можно найти понимание по любому вопросу.
— Какая вы дома?
— По-разному бывает. Часто выдам все эмоции на концертах, мероприятиях и интервью, а домой вернусь и просто сяду. Аршинов подходит и спрашивает: "Почему ты такая грустная?" У меня же просто сил нет.
— Какое у вас хобби? И вообще есть время на что-то, кроме музыки?
— Я делаю торты. Это исключительно для души. Дарю свои творения людям. Последний презент был на день рождения Димы Борисова. Муссовый торт с шампанским — решила, что ему это подходит.
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:00Шоубиз
Надежда Бабкина: мне без разницы, что обо мне говорят, я делаю — и все
 
ШоубизКурганПортугалияЕвровидениеДенис КляверМаксим ФадеевЕва ПольнаРоссия
 
 
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