https://ria.ru/20210830/sakhalin-1747774428.html

На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести

На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести - РИА Новости, 30.08.2021

На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести

Молодая женщина утонула в море в сахалинском Невельске, ее 13-летний сын пропал без вести, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T04:52

2021-08-30T04:52

2021-08-30T04:52

происшествия

невельск

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. Молодая женщина утонула в море в сахалинском Невельске, ее 13-летний сын пропал без вести, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.В связи с этим, отметили в СУСК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)."Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210827/vladivostok-1747443903.html

невельск

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, невельск, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия