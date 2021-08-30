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На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести - РИА Новости, 30.08.2021
На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
Молодая женщина утонула в море в сахалинском Невельске, ее 13-летний сын пропал без вести, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T04:52
2021-08-30T04:52
происшествия
невельск
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. Молодая женщина утонула в море в сахалинском Невельске, ее 13-летний сын пропал без вести, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.В связи с этим, отметили в СУСК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)."Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера", — рассказали в ведомстве.
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происшествия, невельск, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия
04:52 30.08.2021
 
На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести

В сахалинском Невельске женщина утонула в море, ее 13-летний сын пропал без вести

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы
Катер спасательной службы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. Молодая женщина утонула в море в сахалинском Невельске, ее 13-летний сын пропал без вести, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В Холмский межрайонный следственный отдел СУСК поступило сообщение по факту утопления 35-летней местной жительницы и безвестного исчезновения ее 13-летнего сына во время купания в море на территории Невельского района", — говорится в сообщении.
В связи с этим, отметили в СУСК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера", — рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияНевельскСледственный комитет России (СК РФ)СахалинРоссия
 
 
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