Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka в реестр запрещенных
Роскомнадзор: сайт издания Readovka внесен в реестр запрещенной информации
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сайт издания Readovka внесен в реестр запрещенной информации в рамках обеспечения иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа, Роскомнадзор дважды уведомил администрацию сайта о необходимости удалить недостоверную информацию, но она по-прежнему была доступна, сообщило ведомство.
Ранее издание Readovka сообщило, что его сайт внесен в реестр запрещенных по иску подмосковных приставов, при этом в реестре Роскомнадзора указано, что доступ ограничивается только к странице. Само же издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.
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"Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа", - сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что ведомство дважды, 25 и 27 августа, направляло администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной. "На момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса", - говорится в сообщении.
Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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