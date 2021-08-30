https://ria.ru/20210830/roskomnadzor-1747892088.html

Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka в реестр запрещенных

Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka в реестр запрещенных - РИА Новости, 30.08.2021

Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka в реестр запрещенных

Сайт издания Readovka внесен в реестр запрещенной информации в рамках обеспечения иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа, Роскомнадзор... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:52

2021-08-30T19:52

2021-08-30T19:52

общество

технологии

журналистика

московская область (подмосковье)

дмитрий саблин

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сайт издания Readovka внесен в реестр запрещенной информации в рамках обеспечения иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа, Роскомнадзор дважды уведомил администрацию сайта о необходимости удалить недостоверную информацию, но она по-прежнему была доступна, сообщило ведомство.Ранее издание Readovka сообщило, что его сайт внесен в реестр запрещенных по иску подмосковных приставов, при этом в реестре Роскомнадзора указано, что доступ ограничивается только к странице. Само же издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news."Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа", - сообщает Роскомнадзор.Отмечается, что ведомство дважды, 25 и 27 августа, направляло администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной. "На момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса", - говорится в сообщении.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".

https://ria.ru/20210820/inoagent-1746597572.html

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, журналистика, московская область (подмосковье), дмитрий саблин, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия