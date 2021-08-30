https://ria.ru/20210830/reforma-1747810683.html

Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН

Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН - РИА Новости, 30.08.2021

Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН

Экс-посол Украины в России и США и бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко назвал третью мировую войну единственным способом... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:06

2021-08-30T12:06

2021-08-30T14:31

в мире

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сша

оон

владимир ельченко

антониу гутерреш

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в России и США и бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко назвал третью мировую войну единственным способом реформировать организацию.Он считает, что организация в нынешнем виде не имеет будущего из-за излишней бюрократизации."Это структура с 193 членами. Как можно что-то согласовать между ними? Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение", — заявил Ельченко в интервью изданию "Країна"."Для реформирования ООН нужна третья мировая война. Организацию создали в 1945-м, потому что человечество увидело, что дальше так жить нельзя. Однако если война начнется сейчас, то станет ядерной", — утверждает дипломат.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал создать новые методы работы организации, улучшить сбор данных и обмен информацией, а также повысить производительность.

https://ria.ru/20210705/sovbez-1739855906.html

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сша

россия

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в мире, украина, сша, оон, владимир ельченко, антониу гутерреш, россия