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Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН
Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН - РИА Новости, 30.08.2021
Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН
Экс-посол Украины в России и США и бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко назвал третью мировую войну единственным способом... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:06
2021-08-30T12:06
2021-08-30T14:31
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владимир ельченко
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в России и США и бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко назвал третью мировую войну единственным способом реформировать организацию.Он считает, что организация в нынешнем виде не имеет будущего из-за излишней бюрократизации."Это структура с 193 членами. Как можно что-то согласовать между ними? Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение", — заявил Ельченко в интервью изданию "Країна"."Для реформирования ООН нужна третья мировая война. Организацию создали в 1945-м, потому что человечество увидело, что дальше так жить нельзя. Однако если война начнется сейчас, то станет ядерной", — утверждает дипломат.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал создать новые методы работы организации, улучшить сбор данных и обмен информацией, а также повысить производительность.
https://ria.ru/20210705/sovbez-1739855906.html
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в мире, украина, сша, оон, владимир ельченко, антониу гутерреш, россия
12:06 30.08.2021 (обновлено: 14:31 30.08.2021)
Украинский дипломат назвал третью мировую войну способом реформировать ООН
Украинский дипломат Ельченко: для реформирования ООН нужна третья мировая война