12:42 30.08.2021 (обновлено: 12:56 30.08.2021)
Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии
Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии, в их числе два депутата
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент региона.
"Президент РФ В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания... следующих кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича – временно исполняющего обязанности главы республики Северная Осетия-Алания, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания", - сказано в сообщении.
В апреле этого года Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначив врио главы республики Меняйло, занимавшего тогда пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур, сообщили ранее в ЦИК.