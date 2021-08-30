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Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии
Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - РИА Новости, 30.08.2021
Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:42
2021-08-30T12:56
политика
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент региона."Президент РФ В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания... следующих кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича – временно исполняющего обязанности главы республики Северная Осетия-Алания, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания", - сказано в сообщении.В апреле этого года Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначив врио главы республики Меняйло, занимавшего тогда пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур, сообщили ранее в ЦИК.
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политика, россия
12:42 30.08.2021 (обновлено: 12:56 30.08.2021)
 
Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии

Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии, в их числе два депутата

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент региона.
"Президент РФ В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания... следующих кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича – временно исполняющего обязанности главы республики Северная Осетия-Алания, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания", - сказано в сообщении.
В апреле этого года Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначив врио главы республики Меняйло, занимавшего тогда пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур, сообщили ранее в ЦИК.
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