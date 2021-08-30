https://ria.ru/20210830/putin-1747815170.html

Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии

Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - РИА Новости, 30.08.2021

Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:42

2021-08-30T12:42

2021-08-30T12:56

политика

россия

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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии - врио главы республики Сергея Меняйло и двух депутатов, сообщает парламент региона."Президент РФ В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания... следующих кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича – временно исполняющего обязанности главы республики Северная Осетия-Алания, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики Северная Осетия-Алания", - сказано в сообщении.В апреле этого года Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначив врио главы республики Меняйло, занимавшего тогда пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур, сообщили ранее в ЦИК.

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