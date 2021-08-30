11:17 30.08.2021 (обновлено: 11:38 30.08.2021)
СК начал проверку после информации о казнях жителей Орловщины в ВОВ
СК начал проверку после информации о казнях мирных жителей Орловщины в ВОВ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку после рассекречивания имен украинцев, руководивших казнями жителей Орловщины в войну, сообщается на сайте СК РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов", - говорится в сообщении.
Имена карателей из числа выходцев с Украины приведены в документах, рассекреченных управлением ФСБ России по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности".
Согласно архивным данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, немецким карательным отрядом из 50 человек под названием "Украинская компания", созданном в июне 1942 года, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году.
В руководство отряда входили командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. В частности, по данным СК РФ, Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области.
Согласно сообщению, в 1943 году также были получены показания о расстрелах членами карательного отряда мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года, в том числе жителей деревни Пешково, деревни Сенак, поселка Веселый, деревни Узкая, деревни Каменка и других – стариков, женщин, детей.
На место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области выехала следственно–оперативная группа, по завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз.