11:51 30.08.2021 (обновлено: 14:10 30.08.2021)
В Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли на протест
В Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ протестуют у посольства США
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ протестуют против давления на свободу слова у здания посольства США в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
В акции участвуют несколько сотен сотрудников телеканала "Первый независимый", созданного на базе попавших под санкции "112 Украина", NewsOne и ZIK. Журналисты молча стоят с флагами, на которых написаны названия их телеканалов, у многих рты заклеены черной лентой. На плакатах говорится: "Господин Байден, объясните Зеленскому, что такое свобода слова", "Свобода прессы — основа для свободы всего".
"Мы пришли сегодня к посольству США перед визитом президента Украины в Вашингтон. Хотелось бы сказать, что в США свобода слова — это как частная собственность, это неприкосновенно. Любой посягающий на это уже однозначно становится преступником и осуждается любым федеральным судом Штатов. <…> Пусть Байден объяснит это", — сказал журналистам один из участников акции.
Посольство охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии. Дипломатическое ведомство продолжает работу, желающие могут пройти в здание. Обстановка спокойная.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ связывали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
В августе по решению СНБО под санкции попали также издания "Страна.ua" и "Шарий.net".
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