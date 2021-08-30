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В Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли на протест

В Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли на протест - РИА Новости, 30.08.2021

В Киеве журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли на протест

Журналисты попавших под санкции украинских СМИ протестуют против давления на свободу слова у здания посольства США в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:51

2021-08-30T11:51

2021-08-30T14:10

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ протестуют против давления на свободу слова у здания посольства США в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.В акции участвуют несколько сотен сотрудников телеканала "Первый независимый", созданного на базе попавших под санкции "112 Украина", NewsOne и ZIK. Журналисты молча стоят с флагами, на которых написаны названия их телеканалов, у многих рты заклеены черной лентой. На плакатах говорится: "Господин Байден, объясните Зеленскому, что такое свобода слова", "Свобода прессы — основа для свободы всего"."Мы пришли сегодня к посольству США перед визитом президента Украины в Вашингтон. Хотелось бы сказать, что в США свобода слова — это как частная собственность, это неприкосновенно. Любой посягающий на это уже однозначно становится преступником и осуждается любым федеральным судом Штатов. <…> Пусть Байден объяснит это", — сказал журналистам один из участников акции.Посольство охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии. Дипломатическое ведомство продолжает работу, желающие могут пройти в здание. Обстановка спокойная.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ связывали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.В августе по решению СНБО под санкции попали также издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

https://ria.ru/20210821/kanaly-1746671813.html

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