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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/priznanit-1747892886.html
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 30.08.2021
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане
МИД Франции перечислил условия для признания власти движения "Талибан"* в Афганистане, в их числе соблюдение гуманитарного права, предоставление возможности... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:02
2021-08-30T20:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. МИД Франции перечислил условия для признания власти движения "Талибан"* в Афганистане, в их числе соблюдение гуманитарного права, предоставление возможности желающим покинуть страну, уважение прав женщин, отказ от терроризма, свободный доступ к гумпомощи и создание переходного правительства."Позиция Франции ясна. Как неоднократно заявляли президент республики (Эммануэль Макрон) и министр (иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан), мы поставили условия, мы требуем действий, а не слов, и мы работаем над формированием максимально возможного международного консенсуса по этому вопросу в контакте с нашими партнерами", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос об условиях, выдвигаемых Францией для признания власти талибов."В основе наших требований лежит соблюдение гуманитарного права и защита всех тех, кто имеет право на защиту через убежище, а также уважение свободы тех, кто хотел бы покинуть Афганистан, соблюдение прав человека и, в частности, достоинства афганских женщин, отказ от терроризма", - отметил представитель ведомства.Свободный доступ к гуманитарной помощи и создание переходного правительства в контексте продолжающихся переговоров в Дохе также являются частью ожиданий Парижа, указал он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон
20:02 30.08.2021
 
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане

Глава МИД Франции: в основе требований к талибам лежит соблюдение гуманитарного права

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. МИД Франции перечислил условия для признания власти движения "Талибан"* в Афганистане, в их числе соблюдение гуманитарного права, предоставление возможности желающим покинуть страну, уважение прав женщин, отказ от терроризма, свободный доступ к гумпомощи и создание переходного правительства.
"Позиция Франции ясна. Как неоднократно заявляли президент республики (Эммануэль Макрон) и министр (иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан), мы поставили условия, мы требуем действий, а не слов, и мы работаем над формированием максимально возможного международного консенсуса по этому вопросу в контакте с нашими партнерами", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос об условиях, выдвигаемых Францией для признания власти талибов.
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Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии
"В основе наших требований лежит соблюдение гуманитарного права и защита всех тех, кто имеет право на защиту через убежище, а также уважение свободы тех, кто хотел бы покинуть Афганистан, соблюдение прав человека и, в частности, достоинства афганских женщин, отказ от терроризма", - отметил представитель ведомства.
Свободный доступ к гуманитарной помощи и создание переходного правительства в контексте продолжающихся переговоров в Дохе также являются частью ожиданий Парижа, указал он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЭммануэль Макрон
 
 
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