https://ria.ru/20210830/prilozhenie-1747845262.html
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами - РИА Новости, 30.08.2021
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами
В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:23
2021-08-30T15:23
2021-08-30T15:23
наука
технологии
google android
лаборатория касперского
google
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского".Приложения направлены на пользователей из России. При скачивании и запуске программы, пользователь попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения выплаты. Мошенники требуют 300 рублей за оформление перевода или юридические услуги — выполнив все требования жертва не получает обещанного.Злоумышленники прикрываются названиями вымышленных фондов, активно эксплуатируя темы пандемии и господдержки. У таких приложений могут встречаться положительные фейковые отзывы, но оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг.Скамерские приложения за август скачали примерно 20 тысяч раз. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о мошенническом софте и сейчас он уже удален из магазина приложений.
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технологии, google android, лаборатория касперского, google
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
В магазине приложений Google
Play появились вредоносные приложения для Android
-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт обнаружили
специалисты "Лаборатории Касперского
".
Приложения направлены на пользователей из России. При скачивании и запуске программы, пользователь попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения выплаты. Мошенники требуют 300 рублей за оформление перевода или юридические услуги — выполнив все требования жертва не получает обещанного.
Злоумышленники прикрываются названиями вымышленных фондов, активно эксплуатируя темы пандемии и господдержки. У таких приложений могут встречаться положительные фейковые отзывы, но оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг.
Скамерские приложения за август скачали примерно 20 тысяч раз. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о мошенническом софте и сейчас он уже удален из магазина приложений.