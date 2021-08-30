Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210830/prilozhenie-1747845262.html
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами - РИА Новости, 30.08.2021
В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами
В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:23
2021-08-30T15:23
наука
технологии
google android
лаборатория касперского
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:95:2947:1752_1920x0_80_0_0_4a23e63cac94a1b24c4fde660c3a5fb8.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского".Приложения направлены на пользователей из России. При скачивании и запуске программы, пользователь попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения выплаты. Мошенники требуют 300 рублей за оформление перевода или юридические услуги — выполнив все требования жертва не получает обещанного.Злоумышленники прикрываются названиями вымышленных фондов, активно эксплуатируя темы пандемии и господдержки. У таких приложений могут встречаться положительные фейковые отзывы, но оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг.Скамерские приложения за август скачали примерно 20 тысяч раз. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о мошенническом софте и сейчас он уже удален из магазина приложений.
https://ria.ru/20210822/smartfon-1746714442.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b942eddde30e167bbe40c997e7f8739b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, google android, лаборатория касперского, google
15:23 30.08.2021
 

В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на станции московского метрополитена
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского".
Приложения направлены на пользователей из России. При скачивании и запуске программы, пользователь попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения выплаты. Мошенники требуют 300 рублей за оформление перевода или юридические услуги — выполнив все требования жертва не получает обещанного.
Злоумышленники прикрываются названиями вымышленных фондов, активно эксплуатируя темы пандемии и господдержки. У таких приложений могут встречаться положительные фейковые отзывы, но оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг.
Скамерские приложения за август скачали примерно 20 тысяч раз. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о мошенническом софте и сейчас он уже удален из магазина приложений.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 03:13
Названы приложения, “съедающие” память смартфона
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidЛаборатория КасперскогоGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния