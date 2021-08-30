https://ria.ru/20210830/prilozhenie-1747845262.html

В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами

В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами - РИА Новости, 30.08.2021

В России на смартфонах обнаружены фейковые приложения с соцвыплатами

В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:23

2021-08-30T15:23

2021-08-30T15:23

наука

технологии

google android

лаборатория касперского

google

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В магазине приложений Google Play появились вредоносные приложения для Android-смартфонов, авторы которых используют тему социальных выплат. Опасный софт обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского".Приложения направлены на пользователей из России. При скачивании и запуске программы, пользователь попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения выплаты. Мошенники требуют 300 рублей за оформление перевода или юридические услуги — выполнив все требования жертва не получает обещанного.Злоумышленники прикрываются названиями вымышленных фондов, активно эксплуатируя темы пандемии и господдержки. У таких приложений могут встречаться положительные фейковые отзывы, но оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг.Скамерские приложения за август скачали примерно 20 тысяч раз. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о мошенническом софте и сейчас он уже удален из магазина приложений.

https://ria.ru/20210822/smartfon-1746714442.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, лаборатория касперского, google