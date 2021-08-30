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В Сочи загорелся жилой дом

В Сочи загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.08.2021

В Сочи загорелся жилой дом

Жилой дом по улице Виноградной в Сочи горит на площади 35 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:32

2021-08-30T12:32

2021-08-30T12:58

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

россия

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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Жилой дом по улице Виноградной в Сочи горит на площади 35 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю."В 10.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 30 кв.м. В 10.33 локализация возгорания на площади 35 кв.м. Развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.В настоящий момент на месте работают пятнадцать спасателей МЧС, шесть единиц техники.

краснодарский край

сочи

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия