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В Сочи загорелся жилой дом
В Сочи загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.08.2021
В Сочи загорелся жилой дом
Жилой дом по улице Виноградной в Сочи горит на площади 35 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:32
2021-08-30T12:32
2021-08-30T12:58
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
россия
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Жилой дом по улице Виноградной в Сочи горит на площади 35 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю."В 10.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 30 кв.м. В 10.33 локализация возгорания на площади 35 кв.м. Развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.В настоящий момент на месте работают пятнадцать спасателей МЧС, шесть единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия
12:32 30.08.2021 (обновлено: 12:58 30.08.2021)
В Сочи загорелся жилой дом
МЧС: в Сочи загорелся жилой дом на улице Виноградной