https://ria.ru/20210830/potoki-1747856934.html

Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3"

Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3" - РИА Новости, 30.08.2021

Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3"

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с Do Rzeczy заявил о страхе Варшавы перед "Северным потоком — 2" и якобы планируемом... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:28

2021-08-30T16:28

2021-08-30T16:28

в мире

белоруссия

польша

северный поток

северный поток — 2

россия

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Польский политик нашел у России "Северный поток — 3"

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с Do Rzeczy заявил о страхе Варшавы перед "Северным потоком — 2" и якобы планируемом Москвой "Северном потоке — 3"."Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"", — сказал он.Под новым "потоком", как уточнил политик, подразумевается не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, организованный якобы для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы. Каким образом с кризисом на границе связана Россия, Шереметьев не уточнил.В последнее время Польша, а также Литва и Латвия заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в европейские страны: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210825/polyaki-1747173065.html

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html

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