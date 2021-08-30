Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/potoki-1747856934.html
Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3"
Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3" - РИА Новости, 30.08.2021
Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3"
Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с Do Rzeczy заявил о страхе Варшавы перед "Северным потоком — 2" и якобы планируемом... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:28
2021-08-30T16:28
в мире
белоруссия
польша
северный поток
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Польский политик нашел у России "Северный поток — 3"
https://cdn23.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_0bfbe0c41c557068e7053fbc7d1f7c4e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с Do Rzeczy заявил о страхе Варшавы перед "Северным потоком — 2" и якобы планируемом Москвой "Северном потоке — 3"."Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. &lt;…&gt; Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"", — сказал он.Под новым "потоком", как уточнил политик, подразумевается не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, организованный якобы для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы. Каким образом с кризисом на границе связана Россия, Шереметьев не уточнил.В последнее время Польша, а также Литва и Латвия заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в европейские страны: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210825/polyaki-1747173065.html
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_149:0:1853:1278_1920x0_80_0_0_b1f0258f6b59ef67b9c1280b62f6818b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, северный поток, северный поток — 2, россия
16:28 30.08.2021
 
Польский политик "нашел" у России "Северный поток — 3"

Экс-замминистра обороны Польши Шереметьев заявил о существовании "Северного потока — 3"

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с Do Rzeczy заявил о страхе Варшавы перед "Северным потоком — 2" и якобы планируемом Москвой "Северном потоке — 3".
"Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"", — сказал он.
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:42
Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией
Под новым "потоком", как уточнил политик, подразумевается не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, организованный якобы для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы. Каким образом с кризисом на границе связана Россия, Шереметьев не уточнил.
В последнее время Польша, а также Литва и Латвия заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в европейские страны: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:50
Литовские силовики вытеснили в Белоруссию беженцев, натравив на них собаку
 
В миреБелоруссияПольшаСеверный потокСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния