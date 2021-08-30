20:52 30.08.2021 (обновлено: 20:55 30.08.2021)
Американский дипломат предложил способ борьбы с "Северным потоком — 2"
Экс-посол США на Украине Тейлор: нужно воспользоваться планом, который предложила Германия
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" сильно укрепит позиции РФ в Европе, и это большая ошибка для правительства США, считает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.
"Северный поток — 2", если он будет завершен, принесет такую огромную выгоду России и так сильно укрепит ее позиции в Европе, что, обернувшись назад через некоторое время, мы понимаем, что совершили ошибку. Большую ошибку. Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой, поскольку газопровод тянется из России в Германию и далее в Европу. Мне кажется, мы совершили ошибку", - сказал он в интервью изданию "Дом".
По словам дипломата, борьба с проектом "нелегкая", но "может увенчаться успехом".
"Что однозначно можно сделать - это постараться воспользоваться тем, что предложила Германия, и постараться получить максимальную выгоду. Немцы знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесет ущерб. И немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для нее. И поэтому их обязательства помогать Украине развивать энергонезависимость, которые заложены в тех договоренностях, были неплохим решением - недостаточным, но все же весьма полезным. И Соединенные Штаты должны проследить за тем, чтобы Германия выполнила все данные ею обещания в вопросе поддержки энергетической безопасности Украины", - добавил он.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.