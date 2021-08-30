https://ria.ru/20210830/pokholodanie-1747772437.html

В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни

В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни - РИА Новости, 30.08.2021

В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни

Небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:06

2021-08-30T03:06

2021-08-30T09:10

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

поволжье

урал

погода

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что прохладная погода будет в начале недели в Поволжье и на Урале. Во второй половине недели "все будет наоборот"."Лето очень тепло попрощается с центром Европейской России и это не фигуральное выражение, погода будет очень теплой, она будет превышать норму на шесть градусов. В понедельник и вторник будет от 23-26 градусов, по области до 27-28 градусов", - добавил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут также высокими: 15-17 градусов."ЕТР окажется в тылу циклона. Похолодание будет приходить с западной периферии циклона.. Антициклон сместится в Поволжье и на Урал, а на ЕТР температура заметно снизится", - сказал Вильфанд.Как уточнил синоптик, изменение температуры 1 сентября будет мягким. Днем ожидается 21-23 градуса.Он уточнил, что до конца рабочей недели температура в центре ЕТР не превысит 15-17 градусов. Однако эта температура будет только на градус ниже нормы.

https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html

https://ria.ru/20210814/vilfand-1745776140.html

поволжье

урал

россия

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, урал, погода, россия