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В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни
В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни - РИА Новости, 30.08.2021
В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни
Небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:06
2021-08-30T09:10
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
поволжье
урал
погода
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что прохладная погода будет в начале недели в Поволжье и на Урале. Во второй половине недели "все будет наоборот"."Лето очень тепло попрощается с центром Европейской России и это не фигуральное выражение, погода будет очень теплой, она будет превышать норму на шесть градусов. В понедельник и вторник будет от 23-26 градусов, по области до 27-28 градусов", - добавил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут также высокими: 15-17 градусов."ЕТР окажется в тылу циклона. Похолодание будет приходить с западной периферии циклона.. Антициклон сместится в Поволжье и на Урал, а на ЕТР температура заметно снизится", - сказал Вильфанд.Как уточнил синоптик, изменение температуры 1 сентября будет мягким. Днем ожидается 21-23 градуса.Он уточнил, что до конца рабочей недели температура в центре ЕТР не превысит 15-17 градусов. Однако эта температура будет только на градус ниже нормы.
https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html
https://ria.ru/20210814/vilfand-1745776140.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, урал, погода, россия
03:06 30.08.2021 (обновлено: 09:10 30.08.2021)
 
В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в четверг россиян ждет похолодание на десять градусов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди под зонтами на Красной площади
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Похолодание действительно будет заметным, причем оно вызвано разными причинами. В первые дни недели похолодание будет вызвано тем, что воздушные массы на Европейскую территорию России (ЕТР) будут поступать по восточной периферии антициклона и сам антициклон будет перемещаться на северо-восток ЕТР. Благодатным местом в начале недели будет центр Европейской России", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что прохладная погода будет в начале недели в Поволжье и на Урале. Во второй половине недели "все будет наоборот".
"Лето очень тепло попрощается с центром Европейской России и это не фигуральное выражение, погода будет очень теплой, она будет превышать норму на шесть градусов. В понедельник и вторник будет от 23-26 градусов, по области до 27-28 градусов", - добавил Вильфанд.
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По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут также высокими: 15-17 градусов.
"ЕТР окажется в тылу циклона. Похолодание будет приходить с западной периферии циклона.. Антициклон сместится в Поволжье и на Урал, а на ЕТР температура заметно снизится", - сказал Вильфанд.
Как уточнил синоптик, изменение температуры 1 сентября будет мягким. Днем ожидается 21-23 градуса.
"Но 1 сентября будет уже облачно… Характер погоды существенно поменяется. Ветер сначала будет западный, а потом северо-западный. В четверг температура будет 15-16 градусов вместо 26 градусов во вторник. Понижение почти 10 градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что до конца рабочей недели температура в центре ЕТР не превысит 15-17 градусов. Однако эта температура будет только на градус ниже нормы.
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ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандПоволжьеУралПогодаРоссия
 
 
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