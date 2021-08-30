https://ria.ru/20210830/plutoniy-1747769853.html

СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония

СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония - РИА Новости, 30.08.2021

СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония

Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T00:53

2021-08-30T00:53

2021-08-30T01:14

в мире

ханой

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

джо байден

магатэ

совет безопасности оон

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Эксперты агентства ООН пришли к заключению, что реактор, по всей видимости, не работал в период с декабря 2018 и вплоть до начала июля 2021 года. Также они отметили, что КНДР пользуется соседней с реактором лабораторией для отделения плутония из отработавшего топлива, удаленного из реактора.По словам специалистов МАГАТЭ, действия КНДР, которые якобы имеют место, "вызывают глубокую тревогу" и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.Издание приводит также мнения американских экспертов, которые сочли, что КНДР возобновила производство плутония для создания ядерного оружия и расширения арсенала. По словам бывших американских чиновников, продолжение переговоров с КНДР представляется президенту США Джо Байдену менее важным делом, чем возобновление ядерной сделки с Ираном, ситуация вокруг вывода войск из Афганистана и продолжение переговоров с Россией в сфере контроля над вооружениями.Представительство КНДР при ООН не ответило газете на запрос о комментариях.Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы.

https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html

https://ria.ru/20210723/kndr-1742457219.html

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

ханой

кндр (северная корея)

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ханой, оон, кндр (северная корея), пхеньян, джо байден, магатэ, совет безопасности оон