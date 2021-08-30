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СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония
СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония
Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T00:53
2021-08-30T01:14
в мире
ханой
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
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магатэ
совет безопасности оон
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Эксперты агентства ООН пришли к заключению, что реактор, по всей видимости, не работал в период с декабря 2018 и вплоть до начала июля 2021 года. Также они отметили, что КНДР пользуется соседней с реактором лабораторией для отделения плутония из отработавшего топлива, удаленного из реактора.По словам специалистов МАГАТЭ, действия КНДР, которые якобы имеют место, "вызывают глубокую тревогу" и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.Издание приводит также мнения американских экспертов, которые сочли, что КНДР возобновила производство плутония для создания ядерного оружия и расширения арсенала. По словам бывших американских чиновников, продолжение переговоров с КНДР представляется президенту США Джо Байдену менее важным делом, чем возобновление ядерной сделки с Ираном, ситуация вокруг вывода войск из Афганистана и продолжение переговоров с Россией в сфере контроля над вооружениями.Представительство КНДР при ООН не ответило газете на запрос о комментариях.Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы.
https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html
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в мире, ханой, оон, кндр (северная корея), пхеньян, джо байден, магатэ, совет безопасности оон
00:53 30.08.2021 (обновлено: 01:14 30.08.2021)
 
СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония

Wall Street Journal: КНДР могла возобновить работу ядерного реактора для создания плутония

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора", - приводит издание выдержку из доклада МАГАТЭ.
Эксперты агентства ООН пришли к заключению, что реактор, по всей видимости, не работал в период с декабря 2018 и вплоть до начала июля 2021 года. Также они отметили, что КНДР пользуется соседней с реактором лабораторией для отделения плутония из отработавшего топлива, удаленного из реактора.
По словам специалистов МАГАТЭ, действия КНДР, которые якобы имеют место, "вызывают глубокую тревогу" и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.
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Издание приводит также мнения американских экспертов, которые сочли, что КНДР возобновила производство плутония для создания ядерного оружия и расширения арсенала. По словам бывших американских чиновников, продолжение переговоров с КНДР представляется президенту США Джо Байдену менее важным делом, чем возобновление ядерной сделки с Ираном, ситуация вокруг вывода войск из Афганистана и продолжение переговоров с Россией в сфере контроля над вооружениями.
Представительство КНДР при ООН не ответило газете на запрос о комментариях.
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Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.
Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.
Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы.
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