00:53 30.08.2021 (обновлено: 01:14 30.08.2021)
СМИ: КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония
Wall Street Journal: КНДР могла возобновить работу ядерного реактора для создания плутония
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного оружия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора", - приводит издание выдержку из доклада МАГАТЭ.
По словам специалистов МАГАТЭ, действия КНДР, которые якобы имеют место, "вызывают глубокую тревогу" и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.
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Издание приводит также мнения американских экспертов, которые сочли, что КНДР возобновила производство плутония для создания ядерного оружия и расширения арсенала. По словам бывших американских чиновников, продолжение переговоров с КНДР представляется президенту США Джо Байдену менее важным делом, чем возобновление ядерной сделки с Ираном, ситуация вокруг вывода войск из Афганистана и продолжение переговоров с Россией в сфере контроля над вооружениями.
Представительство КНДР при ООН не ответило газете на запрос о комментариях.
Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.
Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.
Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы.
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