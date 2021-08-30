https://ria.ru/20210830/pitanie-1747816971.html

В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников

В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников - РИА Новости, 30.08.2021

В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников

Власти России с 1 сентября увеличат объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших нарушения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:51

2021-08-30T12:51

2021-08-30T13:06

общество

татьяна голикова

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614688_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_0aadd2fc875d11db0e6d463a51da929e.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти России с 1 сентября увеличат объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших нарушения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 сентября 2021 года будет увеличен объем субсидий на цели предоставления горячего питания бюджетам 10 регионов страны, которые устранили ранее выявленные недостатки", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.По ее словам, мониторинг обеспечения горячим питанием продолжается уполномоченными органами во всех регионах страны."В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого- четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны", - отметила вице-премьер.На указанные цели, добавила Голикова, в федеральном бюджете 2021-2023 годов предусмотрено более 183 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210826/pitanie-1747355812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, россия, михаил мишустин