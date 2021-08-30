https://ria.ru/20210830/pitanie-1747816971.html
В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников
В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников - РИА Новости, 30.08.2021
В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников
Власти России с 1 сентября увеличат объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших нарушения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:51
2021-08-30T12:51
2021-08-30T13:06
общество
татьяна голикова
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти России с 1 сентября увеличат объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших нарушения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 сентября 2021 года будет увеличен объем субсидий на цели предоставления горячего питания бюджетам 10 регионов страны, которые устранили ранее выявленные недостатки", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.По ее словам, мониторинг обеспечения горячим питанием продолжается уполномоченными органами во всех регионах страны."В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого- четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны", - отметила вице-премьер.На указанные цели, добавила Голикова, в федеральном бюджете 2021-2023 годов предусмотрено более 183 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210826/pitanie-1747355812.html
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общество, татьяна голикова, россия, михаил мишустин
12:51 30.08.2021 (обновлено: 13:06 30.08.2021)
В десяти регионах увеличат субсидии на горячее питание для школьников
Правительство увеличит субсидии на горячее питание для школьников в десяти регионах