https://ria.ru/20210830/perestanovki-1747792036.html

В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины

В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины - РИА Новости, 30.08.2021

В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины

Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:17

2021-08-30T10:17

2021-08-30T10:17

в мире

украина

кабинет министров украины

верховная рада украины

партия "слуга народа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1920x0_80_0_0_e6b26edef2d32dd08bcff8d3da1e2817.jpg

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгения Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил о ком конкретно идет речь."Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии, как достаточно высокую. Полное изменение кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств", - цитирует Кравчук агентство "РБК-Украина".По ее словам, после любых увольнений депутатам предстоит сразу же заполнить вакантные посты, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". "Этот процесс можно начать, когда Верховная рада уже вернется к пленарному режиму (в сентябре - ред.)", – добавила Кравчук.Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По данным "РБК-Украина", Ткаченко может заменить его первый заместитель - Ростислав Карандеев.Верховная рада Украины 4 марта 2020 года утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.

https://ria.ru/20210713/avakov-1741126309.html

https://ria.ru/20210416/buket-1728579480.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, кабинет министров украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"