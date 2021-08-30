В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины
Депутат Рады от "Слуги народа" Кравчук: в правительстве возможны точечные изменения
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил о ком конкретно идет речь.
"Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии, как достаточно высокую. Полное изменение кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств", - цитирует Кравчук агентство "РБК-Украина".
По ее словам, после любых увольнений депутатам предстоит сразу же заполнить вакантные посты, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". "Этот процесс можно начать, когда Верховная рада уже вернется к пленарному режиму (в сентябре - ред.)", – добавила Кравчук.
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Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По данным "РБК-Украина", Ткаченко может заменить его первый заместитель - Ростислав Карандеев.
Верховная рада Украины 4 марта 2020 года утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.