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В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины
В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины - РИА Новости, 30.08.2021
В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины
Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:17
2021-08-30T10:17
в мире
украина
кабинет министров украины
верховная рада украины
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгения Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил о ком конкретно идет речь."Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии, как достаточно высокую. Полное изменение кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств", - цитирует Кравчук агентство "РБК-Украина".По ее словам, после любых увольнений депутатам предстоит сразу же заполнить вакантные посты, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". "Этот процесс можно начать, когда Верховная рада уже вернется к пленарному режиму (в сентябре - ред.)", – добавила Кравчук.Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По данным "РБК-Украина", Ткаченко может заменить его первый заместитель - Ростислав Карандеев.Верховная рада Украины 4 марта 2020 года утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.
https://ria.ru/20210713/avakov-1741126309.html
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в мире, украина, кабинет министров украины, верховная рада украины, партия "слуга народа"
10:17 30.08.2021
 
В Раде предрекли кадровые перестановки в правительстве Украины

Депутат Рады от "Слуги народа" Кравчук: в правительстве возможны точечные изменения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Единичные кадровые перестановки могут быть в украинском правительстве, но полная смена состава кабмина маловероятна, считает заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил о ком конкретно идет речь.
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"Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии, как достаточно высокую. Полное изменение кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств", - цитирует Кравчук агентство "РБК-Украина".
По ее словам, после любых увольнений депутатам предстоит сразу же заполнить вакантные посты, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". "Этот процесс можно начать, когда Верховная рада уже вернется к пленарному режиму (в сентябре - ред.)", – добавила Кравчук.
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Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По данным "РБК-Украина", Ткаченко может заменить его первый заместитель - Ростислав Карандеев.
Верховная рада Украины 4 марта 2020 года утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.
 
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