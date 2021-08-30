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В России хотят перенести реформу по утилизации отходов
В России хотят перенести реформу по утилизации отходов - РИА Новости, 30.08.2021
В России хотят перенести реформу по утилизации отходов
Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации товаров и их упаковки на 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:41
2021-08-30T11:45
экономика
томская область
газпром нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
лукойл
министерство природы россии
виктория абрамченко
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации товаров и их упаковки на 2024 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, размещенные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В ведомстве считают, что установленный срок начала реформы, а именно, январь 2021 года, "представляется нереализуемым". Поэтому предлагается расширить переходный период на два года, в ходе которого надо пересмотреть "существенную часть его положений и объективную оценки фактора исполнимости".Отмечается, что заключение министерства основано на анализе замечаний таких компаний, как ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Сибур", "Норильский никель" и PepsiCo. Речь также идет об отраслевых ассоциациях, деловых союзах и властях нескольких регионов (Ярославской, Кировской и Томской областей).Помимо этого, перенос сроков реализации проекта обусловлен юридическими причинами. По данным Минэкономразвития, документ с новыми нормативами утилизации товаров и упаковки должен быть опубликован минимум за три месяца (в сентябре) до даты его вступления в силу, однако он еще даже не прошел процедуру согласования в правительстве.Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко рассказала изданию, что попытка отсрочить сроки начала реформы походит на намерение бизнеса вновь активизировать дискуссию.В свою очередь, Минприроды выступило против предложенное инициативы, потому что такое решение может спровоцировать мусорные коллапсы и ухудшение экологической обстановки.Ведомство отмечает, что обсуждение реформы началось еще 10 лет назад, однако до сих пор не привело к существенным изменениям культуры и принципов обращения с отходами за исключением прироста на 20% объёма отправляемых на свалки ТКО.Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев допускает, что инициатива Минэкономразвития на руку некоторым участникам рынка.Принятая к настоящему времени концепция РОП предполагает ввести 1 января 2022 года 100-процентную утилизацию упаковки, тогда как норматив утилизации товаров, либо уплата экосбора будет постепенно увеличиваться на 10% ежегодно. Согласно поправкам Минприроды, в России также собираются создать реестр товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запретить продажу товаров, если сведения о них в реестре отсутствуют.
https://ria.ru/20210630/reforma-1739234485.html
https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html
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экономика, томская область, газпром нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лукойл, министерство природы россии, виктория абрамченко
10:41 30.08.2021 (обновлено: 11:45 30.08.2021)
 
В России хотят перенести реформу по утилизации отходов

Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов до 2024 года

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации товаров и их упаковки на 2024 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, размещенные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве считают, что установленный срок начала реформы, а именно, январь 2021 года, "представляется нереализуемым". Поэтому предлагается расширить переходный период на два года, в ходе которого надо пересмотреть "существенную часть его положений и объективную оценки фактора исполнимости".
Отмечается, что заключение министерства основано на анализе замечаний таких компаний, как ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Сибур", "Норильский никель" и PepsiCo. Речь также идет об отраслевых ассоциациях, деловых союзах и властях нескольких регионов (Ярославской, Кировской и Томской областей).
Помимо этого, перенос сроков реализации проекта обусловлен юридическими причинами. По данным Минэкономразвития, документ с новыми нормативами утилизации товаров и упаковки должен быть опубликован минимум за три месяца (в сентябре) до даты его вступления в силу, однако он еще даже не прошел процедуру согласования в правительстве.
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Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко рассказала изданию, что попытка отсрочить сроки начала реформы походит на намерение бизнеса вновь активизировать дискуссию.
В свою очередь, Минприроды выступило против предложенное инициативы, потому что такое решение может спровоцировать мусорные коллапсы и ухудшение экологической обстановки.
Ведомство отмечает, что обсуждение реформы началось еще 10 лет назад, однако до сих пор не привело к существенным изменениям культуры и принципов обращения с отходами за исключением прироста на 20% объёма отправляемых на свалки ТКО.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев допускает, что инициатива Минэкономразвития на руку некоторым участникам рынка.
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"Представители ассоциаций делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку", добавил Буцаев.

Принятая к настоящему времени концепция РОП предполагает ввести 1 января 2022 года 100-процентную утилизацию упаковки, тогда как норматив утилизации товаров, либо уплата экосбора будет постепенно увеличиваться на 10% ежегодно. Согласно поправкам Минприроды, в России также собираются создать реестр товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запретить продажу товаров, если сведения о них в реестре отсутствуют.
 
ЭкономикаТомская областьГазпром нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЛУКОЙЛМинистерство природы РоссииВиктория Абрамченко
 
 
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