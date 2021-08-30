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В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте

В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте

Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:21

2021-08-30T12:21

2021-08-30T12:33

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте. Сооружение у дома 121/1 по Ленинскому проспекту площадью более 1,2 тысяч квадратных метров связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский", - говорится в сообщении.Отмечается, что там заменили керамическое покрытие стен на гранитную облицовку, отремонтировали электрооборудование, системы водоотведения, отопления и вентиляции, обновили покрытие пола, заменили поручни и колясочные спуски."Во время ремонта часть перехода всегда оставалась открытой. Всего до конца года отремонтируем 14 пешеходных тоннелей", - говорится в сообщении.

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Обновленный подземный переход на Ленинском проспекте В Москве завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте. Сооружение у дома 121/1 площадью более 1,2 тысяч квадратных метров связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский. 2021-08-30T12:21 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, городское хозяйство москвы, россия