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В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте
В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте
Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:21
2021-08-30T12:21
2021-08-30T12:33
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте. Сооружение у дома 121/1 по Ленинскому проспекту площадью более 1,2 тысяч квадратных метров связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский", - говорится в сообщении.Отмечается, что там заменили керамическое покрытие стен на гранитную облицовку, отремонтировали электрооборудование, системы водоотведения, отопления и вентиляции, обновили покрытие пола, заменили поручни и колясочные спуски."Во время ремонта часть перехода всегда оставалась открытой. Всего до конца года отремонтируем 14 пешеходных тоннелей", - говорится в сообщении.
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Обновленный подземный переход на Ленинском проспекте
В Москве завершился капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте. Сооружение у дома 121/1 площадью более 1,2 тысяч квадратных метров связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский.
2021-08-30T12:21
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общество, москва, городское хозяйство москвы, россия
12:21 30.08.2021 (обновлено: 12:33 30.08.2021)
В Москве завершили ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте
В Москве завершили капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте