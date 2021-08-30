https://ria.ru/20210830/peregovory-1747837600.html

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября - РИА Новости, 30.08.2021

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:38

2021-08-30T14:38

2021-08-30T14:41

в мире

белоруссия

москва

владимир путин

александр лукашенко

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, президенты также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Позднее Песков на брифинге рассказал журналистам, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.

https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746625702.html

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россия

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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков