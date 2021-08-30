Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/peregovory-1747837600.html
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября - РИА Новости, 30.08.2021
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:38
2021-08-30T14:41
в мире
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741120188_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_bad5b7ccb19d6f97b0287f64641c8751.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, президенты также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Позднее Песков на брифинге рассказал журналистам, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.
https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746625702.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741120188_605:694:2410:2047_1920x0_80_0_0_526cd8f9a9562f7e8595ebd13683327e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков
14:38 30.08.2021 (обновлено: 14:41 30.08.2021)
 
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября

Пресс-секретарь Песков: переговоры Путина и Лукашенко в Москве пройдут 9 сентября

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, президенты также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Позднее Песков на брифинге рассказал журналистам, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 20:53Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз в Белоруссии
 
В миреБелоруссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния