https://ria.ru/20210830/peregovory-1747837600.html
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября - РИА Новости, 30.08.2021
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:38
2021-08-30T14:38
2021-08-30T14:41
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александр лукашенко
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 9 сентября переговоры в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, президенты также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Позднее Песков на брифинге рассказал журналистам, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.
https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746625702.html
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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков
14:38 30.08.2021 (обновлено: 14:41 30.08.2021)
Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
Пресс-секретарь Песков: переговоры Путина и Лукашенко в Москве пройдут 9 сентября